Просто на следующие месяцы уберут такую категорию кэшбэка. А в этом месяце таримся на 100 поездок.stryzhko написав:Підозрюю, з такими темпами скоро з'явиться термін "свинорил метрополітеновський" і відповідні санкції )).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 бер, 2020 07:29
Re: Альфа-Банк
Просто на следующие месяцы уберут такую категорию кэшбэка. А в этом месяце таримся на 100 поездок.
Додано: Нед 08 бер, 2020 08:14
Перепрошую, якщо вже було...а коли на Дохідному сейфі порізали відсотки? Було 10, сьогодні заходжу - 9
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Нед 08 бер, 2020 10:21
Re: Альфа-Банк
Недавно (здається з 02.03).
Додано: Нед 08 бер, 2020 10:27
"везде" (с) особенности национальной *, но на многих станциях карточный вариант может быть отключен или глючить (кажется, на Почайной вчера глючил), рекомендую проверять оба входа - обычно там где больше поток, больше автоматов включено в том числе и карты
Додано: Нед 08 бер, 2020 10:36
Re: Альфа-Банк
я очень редко езжу в ОТ.В метро пейпасю
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 08 бер, 2020 11:00
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