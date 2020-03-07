RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8248824982508251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 08:14

Перепрошую, якщо вже було...а коли на Дохідному сейфі порізали відсотки? Було 10, сьогодні заходжу - 9 :(
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2165
З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:21

Re: Альфа-Банк

Solar_simfi написав:Перепрошую, якщо вже було...а коли на Дохідному сейфі порізали відсотки? Було 10, сьогодні заходжу - 9 :(
Недавно (здається з 02.03).
Zochan
 
Повідомлень: 347
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:27

  Мизантрóп написав:
  anikola13 написав:cohan
А синий автомат, подскажите, где? :wink:

У 63 вестибюлях метро вже підключено 191 термінал самообслуговування із функціоналом купівлі, поповнення Kyiv Smart Card
https://kyivcity.gov.ua/news/u_kasakh_n ... orp12EhJBA


"везде" (с) особенности национальной *, но на многих станциях карточный вариант может быть отключен или глючить (кажется, на Почайной вчера глючил), рекомендую проверять оба входа - обычно там где больше поток, больше автоматов включено в том числе и карты
cohan
 
Повідомлень: 49
З нами з: 27.09.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:36

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:но на многих станциях карточный вариант может быть отключен или глючить
я очень редко езжу в ОТ.В метро пейпасю
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3826
З нами з: 03.12.14
Подякував: 480 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:00

1. Новый Год.
2. Рождество.
3. Старый Новый Год.
4. Крещение.
5. День Святого Валентина.
6. 23 Февраля.
7. Масленица.
С 8 Праздником вас, Alfa_Bank и наши милые прекрасные дамы !!!
Зображення
Аlександр
 
Повідомлень: 3443
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 11:16

  Solar_simfi написав:Перепрошую, якщо вже було...а коли на Дохідному сейфі порізали відсотки? Було 10, сьогодні заходжу - 9 :(


https://alfabank.ua/about/press/zmini-d ... annya-2097
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7833
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8248824982508251
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, ramaz, ramzes4 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1559, 1560, 1561
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15603 2161136
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2020 13:48
Ой+
Идея Банк 1 ... 1768, 1769, 1770
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17695 2486368
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2020 11:47
Maksi2
Юнекс Банк 1 ... 189, 190, 191
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1909 22858
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2020 11:29
J

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1419)
08.03.2020 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.