Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 бер, 2020 08:14
Перепрошую, якщо вже було...а коли на Дохідному сейфі порізали відсотки? Було 10, сьогодні заходжу - 9
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Повідомлень: 2165
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:21
Solar_simfi написав:
Перепрошую, якщо вже було...а коли на Дохідному сейфі порізали відсотки? Було 10, сьогодні заходжу - 9
Недавно (здається з 02.03).
Zochan
Повідомлень: 347
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:27
"везде" (с) особенности национальной *, но на многих станциях карточный вариант может быть отключен или глючить (кажется, на Почайной вчера глючил), рекомендую проверять оба входа - обычно там где больше поток, больше автоматов включено в том числе и карты
cohan
Повідомлень: 49
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:36
cohan написав:
но на многих станциях карточный вариант может быть отключен или глючить
я очень редко езжу в ОТ.В метро пейпасю
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Нед 08 бер, 2020 11:00
1. Новый Год. 2. Рождество. 3. Старый Новый Год. 4. Крещение. 5. День Святого Валентина. 6. 23 Февраля. 7. Масленица. С 8 Праздником вас, Alfa_Bank и наши милые пре красные дамы !!!
Аlександр
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greenozon
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Додано: Нед 08 бер, 2020 15:50
Какие операции в МАБ входят в перечень 10 операций, чтобы пакет был бесплатен?
anikola13
Повідомлень: 783
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:05
anikola13 написав:
Какие операции в МАБ входят в перечень 10 операций, чтобы пакет был бесплатен?
любые по готовым кнопкам по конкретному получателю ... водафон, воля, коммуна и т.п.
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IMPRINTER
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Повідомлень: 37027
З нами з: 06.08.09
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:52
IMPRINTER написав: anikola13 написав:
Какие операции в МАБ входят в перечень 10 операций, чтобы пакет был бесплатен?
любые по готовым кнопкам по конкретному получателю ... водафон, воля, коммуна и т.п.
и шо 7321 уже пох?
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/117987/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Повідомлень: 3832
З нами з: 03.12.14
Подякував: 483 раз.
Подякували: 568 раз.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 17:13
Мизантрóп написав: IMPRINTER написав: anikola13 написав:
Какие операции в МАБ входят в перечень 10 операций, чтобы пакет был бесплатен?
любые по готовым кнопкам по конкретному получателю ... водафон, воля, коммуна и т.п.
и шо 7321 уже пох?
https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/117987/
Важен еще и обновленный мерчант Алки Е0000060
viewtopic.php?p=4867699#p4867699
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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З нами з: 08.12.07
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