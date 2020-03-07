я пока на пирожках без яиц
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 бер, 2020 17:23
Re: Альфа-Банк
я пока на пирожках без яиц
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:52
Alfa-Mobile не доступен. Приложение тоже
Приложение тоже недоступно.
И по моему такое каждый день около 30 минту в районе полуночи.
Так и есть? Когда можно ожидать возобноления?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Нед 08 бер, 2020 23:55
ALEF
обычно возобновление в промежутки с часа ночи до четырёх утра
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:06
Спасибо.
Верно ли я понимаю что каждый день стабыльно выключают систему примерно с полдвенадцатого до часу ночи (и дольше)?
Чито поржать, результаты моего поиска в данной теме только что:
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Пон 09 бер, 2020 00:12
да верно,
но учтите, что часто бывали случает когда оно выключается и днём
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 09 бер, 2020 09:40
Шаблоны
Почистил шаблоны в вэб МАБ, а в мобильном приложении они так и не удалились. Новые шаблоны также не отображаются в приложении. Как можно удалить шаблоны в мобильном приложении? Когда появяться новые шаблоны в приложении, созданные в вэб МАБ?
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:23
валютный депозит.
Напомните, пожалуйста, как правильно забрать упавший на карточный счет (уже больше 2 недель) валютный депозит.
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:28
побыстрее а то дождетесь паек
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:33
Vodafone - жлоби!
Всі подарунки вкрали жадібною лапою! Ганьба!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 09 бер, 2020 13:52
вова, ты к 8 марта ждал подарки?
тогда я тебя поздравляю с прошедшим.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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