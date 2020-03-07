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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8250825182528253>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 17:23

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Важен еще и обновленный мерчант
я пока на пирожках без яиц :lol: http://family-bakery.com.ua/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:52

Alfa-Mobile не доступен. Приложение тоже

Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.

Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile

Приложение тоже недоступно.
И по моему такое каждый день около 30 минту в районе полуночи.
Так и есть? Когда можно ожидать возобноления?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 23:55

ALEF
обычно возобновление в промежутки с часа ночи до четырёх утра
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:06

  uaprofi написав:ALEF
обычно возобновление в промежутки с часа ночи до четырёх утра

Спасибо.
Верно ли я понимаю что каждый день стабыльно выключают систему примерно с полдвенадцатого до часу ночи (и дольше)?

Чито поржать, результаты моего поиска в данной теме только что:
Информация

Следующие слова в поисковом запросе были проигнорированы, так как являются слишком употребимыми: "сервис временно не доступен".
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 00:12

  ALEF написав:Верно ли я понимаю что каждый день стабыльно выключают систему примерно с полдвенадцатого до часу ночи (и дольше)?

да верно,

но учтите, что часто бывали случает когда оно выключается и днём
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:40

Шаблоны

Почистил шаблоны в вэб МАБ, а в мобильном приложении они так и не удалились. Новые шаблоны также не отображаются в приложении. Как можно удалить шаблоны в мобильном приложении? Когда появяться новые шаблоны в приложении, созданные в вэб МАБ?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:23

валютный депозит.

Напомните, пожалуйста, как правильно забрать упавший на карточный счет (уже больше 2 недель) валютный депозит.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:28

  rollo написав:Напомните, пожалуйста, как правильно забрать упавший на карточный счет (уже больше 2 недель) валютный депозит.


побыстрее :mrgreen: а то дождетесь паек
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:33

Vodafone - жлоби!

Всі подарунки вкрали жадібною лапою! Ганьба! 8)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:52

  Козак-характерник написав:Всі подарунки вкрали жадібною лапою! Ганьба! 8)

вова, ты к 8 марта ждал подарки? :D
тогда я тебя поздравляю с прошедшим.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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