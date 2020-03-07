Уважаемые, сориентируйте, пожалуйста, покупки в Розетке ( быт. техники ) попадают же по МСС под ореховую "Технику" ?
если оплачивать картой у них в центрах выдачи, имеется в виду.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:17
Re: Альфа-Банк
Уважаемые, сориентируйте, пожалуйста, покупки в Розетке ( быт. техники ) попадают же по МСС под ореховую "Технику" ?
если оплачивать картой у них в центрах выдачи, имеется в виду.
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:50
Arien viewtopic.php?p=4858936#p4858936
МСС 5399
Витька,извинись,я всё прощу)
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