RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8250825182528253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:17

Re: Альфа-Банк

Уважаемые, сориентируйте, пожалуйста, покупки в Розетке ( быт. техники ) попадают же по МСС под ореховую "Технику" ?

если оплачивать картой у них в центрах выдачи, имеется в виду.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 797
З нами з: 09.09.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:50

Arien viewtopic.php?p=4858936#p4858936
МСС 5399
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 03.12.14
Подякував: 487 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8250825182528253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Vadim V, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3921, 3922, 3923
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
39225 4760591
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 бер, 2020 17:39
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1559, 1560, 1561
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15603 2161655
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2020 13:48
Ой+
Идея Банк 1 ... 1768, 1769, 1770
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17695 2486750
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2020 11:47
Maksi2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.