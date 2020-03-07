Уважаемые, сориентируйте, пожалуйста, покупки в Розетке ( быт. техники ) попадают же по МСС под ореховую "Технику" ?
если оплачивать картой у них в центрах выдачи, имеется в виду.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:17
Re: Альфа-Банк
Уважаемые, сориентируйте, пожалуйста, покупки в Розетке ( быт. техники ) попадают же по МСС под ореховую "Технику" ?
если оплачивать картой у них в центрах выдачи, имеется в виду.
Додано: Пон 09 бер, 2020 16:50
Arien viewtopic.php?p=4858936#p4858936
МСС 5399
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:34
Подскажите сейчас в кассе банка надо гасить до 25 или до 30-31?
у меня в мабе написано что платеж будет сформирован 25 числа, я должен до 25 в кассе?
новые карт до 61 дней, в новых картах до 30-31, а у меня старая до 25 в кассе?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:28
как всегда никто не знает?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:40
О чём весь этот поток вопросов?
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