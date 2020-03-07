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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8250825182528253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:17

Re: Альфа-Банк

Уважаемые, сориентируйте, пожалуйста, покупки в Розетке ( быт. техники ) попадают же по МСС под ореховую "Технику" ?

если оплачивать картой у них в центрах выдачи, имеется в виду.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 16:50

Arien viewtopic.php?p=4858936#p4858936
МСС 5399
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:34

Подскажите сейчас в кассе банка надо гасить до 25 или до 30-31?

у меня в мабе написано что платеж будет сформирован 25 числа, я должен до 25 в кассе?
новые карт до 61 дней, в новых картах до 30-31, а у меня старая до 25 в кассе?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:05

Які зараз ліміти по оплаті на інші банки в мобільному додатку?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:28

  proftpd66 написав:Подскажите сейчас в кассе банка надо гасить до 25 или до 30-31?

у меня в мабе написано что платеж будет сформирован 25 числа, я должен до 25 в кассе?
новые карт до 61 дней, в новых картах до 30-31, а у меня старая до 25 в кассе?


как всегда никто не знает? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:40

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:Подскажите сейчас в кассе банка надо гасить до 25 или до 30-31?

у меня в мабе написано что платеж будет сформирован 25 числа, я должен до 25 в кассе?
новые карт до 61 дней, в новых картах до 30-31, а у меня старая до 25 в кассе?


как всегда никто не знает? :lol:


О чём весь этот поток вопросов?

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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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