лучше до 20, чтобы во все регламенты уложиться (даже через укрпочту), или изучйте регламенты ... В кассе 50грн услуга, в кэшине вроде 15грн стоит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:19
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:51
Как сделать чтобы до 30 числа было, так как, по новым правилам?
надо перевыпустить карту Максимум 2.0 чтобы было до 62 дней? или у меня пожизненно будет теперь до 25?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58
этааа, у Алки у вас ровно с 25 до 25 = до 62дн. Ферштэйн?
Шо пьёте? Я остатки мартишки с полосочкой Ужгорода
Востаннє редагувалось clientage в Пон 09 бер, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:59
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:00
Я одно время там кофе в пачках по 1кг покупал
... делайте хоть что-нибудь!
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