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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8251825282538254

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:19

  proftpd66 написав:clientage

ответ понял. Спасибо. Тогда до 25. до 16:00 24 или 23 числа в кассе

лучше до 20, чтобы во все регламенты уложиться (даже через укрпочту), или изучйте регламенты ... В кассе 50грн услуга, в кэшине вроде 15грн стоит.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:51

Как сделать чтобы до 30 числа было, так как, по новым правилам?
надо перевыпустить карту Максимум 2.0 чтобы было до 62 дней? или у меня пожизненно будет теперь до 25? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58

  proftpd66 написав:Как сделать чтобы до 30 числа было, так как, по новым правилам?
надо перевыпустить карту Максимум 2.0 чтобы было до 62 дней? или у меня пожизненно будет теперь до 25? :lol:

этааа, у Алки у вас ровно с 25 до 25 = до 62дн. Ферштэйн?
Шо пьёте? Я остатки мартишки с полосочкой Ужгорода :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Пон 09 бер, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:59

Re: Альфа-Банк

  Nighthawk написав:з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons


Розумію Ватсонс, а на що постійно витрачати сертифікати Ельдорадо? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:00

  V2 написав:
  Nighthawk написав:з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons


Розумію Ватсонс, а на що постійно витрачати сертифікати Ельдорадо?

Я одно время там кофе в пачках по 1кг покупал :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:06

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