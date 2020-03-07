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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:19
proftpd66 написав:clientage
ответ понял. Спасибо. Тогда до 25. до 16:00 24 или 23 числа в кассе
лучше до 20, чтобы во все регламенты уложиться (даже через укрпочту), или изучйте регламенты ... В кассе 50грн услуга, в кэшине вроде 15грн стоит.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:51
Как сделать чтобы до 30 числа было, так как, по новым правилам?
надо перевыпустить карту Максимум 2.0 чтобы было до 62 дней? или у меня пожизненно будет теперь до 25?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:58
proftpd66 написав:
Как сделать чтобы до 30 числа было, так как, по новым правилам?
надо перевыпустить карту Максимум 2.0 чтобы было до 62 дней? или у меня пожизненно будет теперь до 25?
этааа, у Алки у вас ровно с 25 до 25 = до 62дн. Ферштэйн?
Шо пьёте? Я остатки мартишки с полосочкой Ужгорода
Востаннє редагувалось clientage
в Пон 09 бер, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:59
Nighthawk написав:
з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons
Розумію Ватсонс, а на що постійно витрачати сертифікати Ельдорадо?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:00
V2 написав: Nighthawk написав:
з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons
Розумію Ватсонс, а на що постійно витрачати сертифікати Ельдорадо?
Я одно время там кофе в пачках по 1кг покупал
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:06
clientage
Ось, що значить Фінансовий гуру!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:47
clientage написав: proftpd66 написав:
Как сделать чтобы до 30 числа было, так как, по новым правилам?
надо перевыпустить карту Максимум 2.0 чтобы было до 62 дней? или у меня пожизненно будет теперь до 25?
этааа, у Алки у вас ровно с 25 до 25 = до 62дн. Ферштэйн?
Шо пьёте? Я остатки мартишки с полосочкой Ужгорода
точно с 25.
я думал что для новых клиентов с 1 по 30-31
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:59
А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?
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Sinbad777
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:04
Sinbad777 написав:
А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?
Купить мона в апликухе
А курс как выйдет, пробуйте
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:08
Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?
В МАБ нема такої можливості. Тільки в додатку для смарта. Покупка валюти на карту буде по курсу що вказаний на момент операції. То через 2-3 дня проводяться покупки при оплаті картою в іноземній валюті вже по курсу на момент проведення по рахунку.
Востаннє редагувалось stryzhko
в Пон 09 бер, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Суб 07 бер, 2020 13:48
Ой+
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17695
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