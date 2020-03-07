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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8252825382548255

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:09

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?

Купить мона в апликухе
А курс как выйдет, пробуйте :wink:


В смысле как выйдет?! Может цена поменяться при проводке?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:11

Re: Альфа-Банк

stryzhko написав:
Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?


В МАБ нема такої можливості. Тільки в додатку для смарта. Покупка валюти на карту буде по курсу що вказаний на момент операції. Через 2-3 дня проводяться покупки при оплаті картою в іноземній валюті вже по курсу на момент проведення по рахунку.


Тю, так а нафик такое нужно?
Не покупал валюту со времён как в пр24 прикрыли. Продавал в тазике - да, через два дня ни полюса ни минуса...
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:14

Re: Альфа-Банк

2XL написав:В смысле как выйдет?! Может цена поменяться при проводке?

Ні. Ціна не змінюється. Додаток можуть просто вимкнути в час Ч))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:25

  V2 написав:
  Nighthawk написав:з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons


Розумію Ватсонс, а на що постійно витрачати сертифікати Ельдорадо? :roll:


По Аллі за весь час користування картками назбиралося за півроку по 3-х картах аж на 90 000 фантиків. Якраз 3 серти - на новий WiFi роутер чи мобільний вінчестер. А тапер ті бонуси можна хіба жадним азерам з Бакселлу в ж*** запхати :evil: На жаль...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:40

  stryzhko написав:
Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?


В МАБ нема такої можливості. Тільки в додатку для смарта. Покупка валюти на карту буде по курсу що вказаний на момент операції. То через 2-3 дня проводяться покупки при оплаті картою в іноземній валюті вже по курсу на момент проведення по рахунку.

Не лякайте людей. В Альфі все проводиться за актуальним у мобільному додатку курсом, через 2-3 дні нічого не зміниться.
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