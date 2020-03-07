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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:09
clientage написав: Sinbad777 написав:
А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?
Купить мона в апликухе
А курс как выйдет, пробуйте
В смысле как выйдет?! Может цена поменяться при проводке?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:11
stryzhko написав:
Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?
В МАБ нема такої можливості. Тільки в додатку для смарта. Покупка валюти на карту буде по курсу що вказаний на момент операції. Через 2-3 дня проводяться покупки при оплаті картою в іноземній валюті вже по курсу на момент проведення по рахунку.
Тю, так а нафик такое нужно?
Не покупал валюту со времён как в пр24 прикрыли. Продавал в тазике - да, через два дня ни полюса ни минуса...
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:14
2XL написав:В смысле как выйдет?! Может цена поменяться при проводке?
Ні. Ціна не змінюється. Додаток можуть просто вимкнути в час Ч))
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:25
V2 написав: Nighthawk написав:
з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons
Розумію Ватсонс, а на що постійно витрачати сертифікати Ельдорадо?
По Аллі за весь час користування картками назбиралося за півроку по 3-х картах аж на 90 000 фантиків. Якраз 3 серти - на новий WiFi роутер чи мобільний вінчестер. А тапер ті бонуси можна хіба жадним азерам з Бакселлу в ж*** запхати
На жаль...
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:40
stryzhko написав:
Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?
В МАБ нема такої можливості. Тільки в додатку для смарта. Покупка валюти на карту буде по курсу що вказаний на момент операції. То через 2-3 дня проводяться покупки при оплаті картою в іноземній валюті вже по курсу на момент проведення по рахунку.
Не лякайте людей. В Альфі все проводиться за актуальним у мобільному додатку курсом, через 2-3 дні нічого не зміниться.
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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