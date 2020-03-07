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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:09
clientage написав: Sinbad777 написав:
А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?
Купить мона в апликухе
А курс как выйдет, пробуйте
В смысле как выйдет?! Может цена поменяться при проводке?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:11
stryzhko написав:
Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?
В МАБ нема такої можливості. Тільки в додатку для смарта. Покупка валюти на карту буде по курсу що вказаний на момент операції. Через 2-3 дня проводяться покупки при оплаті картою в іноземній валюті вже по курсу на момент проведення по рахунку.
Тю, так а нафик такое нужно?
Не покупал валюту со времён как в пр24 прикрыли. Продавал в тазике - да, через два дня ни полюса ни минуса...
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:14
2XL написав:В смысле как выйдет?! Может цена поменяться при проводке?
Ні. Ціна не змінюється. Додаток можуть просто вимкнути в час Ч))
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:25
V2 написав: Nighthawk написав:
з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons
Розумію Ватсонс, а на що постійно витрачати сертифікати Ельдорадо?
По Аллі за весь час користування картками назбиралося за півроку по 3-х картах аж на 90 000 фантиків. Якраз 3 серти - на новий WiFi роутер чи мобільний вінчестер. А тапер ті бонуси можна хіба жадним азерам з Бакселлу в ж*** запхати
На жаль...
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:40
stryzhko написав:
Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?
В МАБ нема такої можливості. Тільки в додатку для смарта. Покупка валюти на карту буде по курсу що вказаний на момент операції. То через 2-3 дня проводяться покупки при оплаті картою в іноземній валюті вже по курсу на момент проведення по рахунку.
Не лякайте людей. В Альфі все проводиться за актуальним у мобільному додатку курсом, через 2-3 дні нічого не зміниться.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 02:16
альфа целый день держала курс 25,1 дав возможность всем страждущим убить бумагу, в 22 часа решили курс обновить 26,1 . Но всех победил Таском - весь день готов был принимать бумагу по 25,05 , а вечером психанул на 26
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Додано: Вів 10 бер, 2020 02:26
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Востаннє редагувалось torrent78
в Вів 10 бер, 2020 02:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 02:27
antey718 написав: torrent78 написав:
Alfa_Bank, вопрос к офпреду.
Имеется карта "Максимум-Готівка". Снимала оттуда деньги вроде и не раз - доп. комиссий не наблюдала.
Прошлась по выписке вот в связи с некоторыми непонятками.
Снятие в банкомате 7 тыс. грн - доп. комиссия 20 грн.
Перевод со своей карты (Максимум-Готівка на Ультра, обе карты мои) - тоже 20 грн допкомиссия.
Перевод я делала впервые, тарифы не изучала - мб и затесалась где в тарифах карты комиссия, буду рада ссылке.
Но с каких пор ЗА СНЯТИЕ В БАНКОМАТЕ (для чего, собственно, эта карта и предназначена) взимают 20 грн?
Что я пропустила?
Высоколюбимый и высокоценимый офпред, Вы мне уже одну непонятную ситуацию помогли решить. Буду рада, если проконсультируете ещё и по поводу данной непонятки!
Все же стоит читать тарифы перед тем как пользоваться картой
Видача готівки з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку (в т.ч. Альфа-Банку) / POS-термінали в
торгово-сервісній мережі в Україні та за її межами, від суми операції
8.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується
8.2 - за рахунок власних коштів 4 % min 20 грн.
Переказ коштів з кредитної картки на іншу картку Банку через банкомат Банку та за допомогою послуги
«Переказ з карти на карту»
(на картку будь-якого банку), від суми операції
9.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується
9.2 - за рахунок власних коштів 4 % min 20 грн.
Я по поводу второй операции именно такое и подозревала. Переводила свои, ну и пусть с ними, мой косяк.
Но съём 7К грн в банкомате происходил точно и полностью в счёт кредитных средств.
ТУТ-ТО за что комиссия?
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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