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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8252825382548255

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:09

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?

Купить мона в апликухе
А курс как выйдет, пробуйте :wink:


В смысле как выйдет?! Может цена поменяться при проводке?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:11

Re: Альфа-Банк

stryzhko написав:
Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?


В МАБ нема такої можливості. Тільки в додатку для смарта. Покупка валюти на карту буде по курсу що вказаний на момент операції. Через 2-3 дня проводяться покупки при оплаті картою в іноземній валюті вже по курсу на момент проведення по рахунку.


Тю, так а нафик такое нужно?
Не покупал валюту со времён как в пр24 прикрыли. Продавал в тазике - да, через два дня ни полюса ни минуса...
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:14

Re: Альфа-Банк

2XL написав:В смысле как выйдет?! Может цена поменяться при проводке?

Ні. Ціна не змінюється. Додаток можуть просто вимкнути в час Ч))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:25

  V2 написав:
  Nighthawk написав:з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons


Розумію Ватсонс, а на що постійно витрачати сертифікати Ельдорадо? :roll:


По Аллі за весь час користування картками назбиралося за півроку по 3-х картах аж на 90 000 фантиків. Якраз 3 серти - на новий WiFi роутер чи мобільний вінчестер. А тапер ті бонуси можна хіба жадним азерам з Бакселлу в ж*** запхати :evil: На жаль...
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:40

  stryzhko написав:
Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу
и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?


В МАБ нема такої можливості. Тільки в додатку для смарта. Покупка валюти на карту буде по курсу що вказаний на момент операції. То через 2-3 дня проводяться покупки при оплаті картою в іноземній валюті вже по курсу на момент проведення по рахунку.

Не лякайте людей. В Альфі все проводиться за актуальним у мобільному додатку курсом, через 2-3 дні нічого не зміниться.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 02:16

Re: Альфа-Банк

альфа целый день держала курс 25,1 дав возможность всем страждущим убить бумагу, в 22 часа решили курс обновить 26,1 . Но всех победил Таском - весь день готов был принимать бумагу по 25,05 , а вечером психанул на 26
nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 02:26

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Востаннє редагувалось torrent78 в Вів 10 бер, 2020 02:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 02:27

  antey718 написав:
  torrent78 написав:Alfa_Bank, вопрос к офпреду.

Имеется карта "Максимум-Готівка". Снимала оттуда деньги вроде и не раз - доп. комиссий не наблюдала.

Прошлась по выписке вот в связи с некоторыми непонятками.

Снятие в банкомате 7 тыс. грн - доп. комиссия 20 грн.

Перевод со своей карты (Максимум-Готівка на Ультра, обе карты мои) - тоже 20 грн допкомиссия.

Перевод я делала впервые, тарифы не изучала - мб и затесалась где в тарифах карты комиссия, буду рада ссылке.

Но с каких пор ЗА СНЯТИЕ В БАНКОМАТЕ (для чего, собственно, эта карта и предназначена) взимают 20 грн?
Что я пропустила?

Высоколюбимый и высокоценимый офпред, Вы мне уже одну непонятную ситуацию помогли решить. Буду рада, если проконсультируете ещё и по поводу данной непонятки!


Все же стоит читать тарифы перед тем как пользоваться картой

Видача готівки з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку (в т.ч. Альфа-Банку) / POS-термінали в
торгово-сервісній мережі в Україні та за її межами, від суми операції
8.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується
8.2 - за рахунок власних коштів 4 % min 20 грн.

Переказ коштів з кредитної картки на іншу картку Банку через банкомат Банку та за допомогою послуги
«Переказ з карти на карту»
(на картку будь-якого банку), від суми операції
9.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується
9.2 - за рахунок власних коштів 4 % min 20 грн.


Я по поводу второй операции именно такое и подозревала. Переводила свои, ну и пусть с ними, мой косяк.

Но съём 7К грн в банкомате происходил точно и полностью в счёт кредитных средств.
ТУТ-ТО за что комиссия?
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