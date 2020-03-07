Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?
В МАБ нема такої можливості. Тільки в додатку для смарта. Покупка валюти на карту буде по курсу що вказаний на момент операції. Через 2-3 дня проводяться покупки при оплаті картою в іноземній валюті вже по курсу на момент проведення по рахунку.
Тю, так а нафик такое нужно? Не покупал валюту со времён как в пр24 прикрыли. Продавал в тазике - да, через два дня ни полюса ни минуса...
Nighthawk написав:з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons
Розумію Ватсонс, а на що постійно витрачати сертифікати Ельдорадо?
По Аллі за весь час користування картками назбиралося за півроку по 3-х картах аж на 90 000 фантиків. Якраз 3 серти - на новий WiFi роутер чи мобільний вінчестер. А тапер ті бонуси можна хіба жадним азерам з Бакселлу в ж*** запхати На жаль...
Sinbad777 написав:А кто подскажет, в myalfabank где купить валюту онлайн? не нахожу и списание будет сегодня по актуальному курсу или где то читал что через 2 дня (по курсу на момент)?
В МАБ нема такої можливості. Тільки в додатку для смарта. Покупка валюти на карту буде по курсу що вказаний на момент операції. То через 2-3 дня проводяться покупки при оплаті картою в іноземній валюті вже по курсу на момент проведення по рахунку.
Не лякайте людей. В Альфі все проводиться за актуальним у мобільному додатку курсом, через 2-3 дні нічого не зміниться.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
альфа целый день держала курс 25,1 дав возможность всем страждущим убить бумагу, в 22 часа решили курс обновить 26,1 . Но всех победил Таском - весь день готов был принимать бумагу по 25,05 , а вечером психанул на 26
Имеется карта "Максимум-Готівка". Снимала оттуда деньги вроде и не раз - доп. комиссий не наблюдала.
Прошлась по выписке вот в связи с некоторыми непонятками.
Снятие в банкомате 7 тыс. грн - доп. комиссия 20 грн.
Перевод со своей карты (Максимум-Готівка на Ультра, обе карты мои) - тоже 20 грн допкомиссия.
Перевод я делала впервые, тарифы не изучала - мб и затесалась где в тарифах карты комиссия, буду рада ссылке.
Но с каких пор ЗА СНЯТИЕ В БАНКОМАТЕ (для чего, собственно, эта карта и предназначена) взимают 20 грн? Что я пропустила?
Высоколюбимый и высокоценимый офпред, Вы мне уже одну непонятную ситуацию помогли решить. Буду рада, если проконсультируете ещё и по поводу данной непонятки!
Все же стоит читать тарифы перед тем как пользоваться картой
Видача готівки з рахунку через банкомат / касу будь-якого банку (в т.ч. Альфа-Банку) / POS-термінали в торгово-сервісній мережі в Україні та за її межами, від суми операції 8.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується 8.2 - за рахунок власних коштів 4 % min 20 грн.
Переказ коштів з кредитної картки на іншу картку Банку через банкомат Банку та за допомогою послуги «Переказ з карти на карту» (на картку будь-якого банку), від суми операції 9.1 - за рахунок кредитних коштів Не тарифікується 9.2 - за рахунок власних коштів 4 % min 20 грн.
Я по поводу второй операции именно такое и подозревала. Переводила свои, ну и пусть с ними, мой косяк.
Но съём 7К грн в банкомате происходил точно и полностью в счёт кредитных средств. ТУТ-ТО за что комиссия?
torrent78 Если по счету карты, была хотя бы 1 коп собственных средств, то снимется комиссия 20 грн. Нужно смотреть выписку по счету карты в веб-версии МАБ. До снятия наличных все проводки были сделаны по счету или нет.
Seva написав:Alfa_Bank, добрый день. Тут такое дело:
Из этих 16 тысяч 7 тысяч - это страховая премия, MCC 6300. Если верить правилам программы - такие операции не учитываются при подсчете суммы трат, необходимой для пользования сервисами в аэропорту.
На этом месте возникает вопрос, как же это понимать?
а) Операция на самом деле и не учитывается, просто приложение рисует, как будто учитывается б) Операция учитывается, не смотря на то, что вроде как не должна
Что скажете?
Seva, добрый день. В приложении (раздел Аэропорт сервисы) отображается сумма покупок, которая учтена в системе Мастеркард. Данную информацию получаем напрямую от Мастеркард (не сами считаем). Если указанная сумма отобразилась в приложении - значит Мастеркард учел эту покупку.