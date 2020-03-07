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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8253825482558256

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:43

  root написав:Alfa_Bank

розгляньте можливість добавити в cashuclub
 код MCC 4816

Дякую! 8)

root, доброго дня. Передала вашу пропозицію на розгляд.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:49

  ol_zy написав:Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ... :shock:
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...

ol_zy, добрый день. Если ситуация не решилась, напишите в ЛС, помогу.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8204
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 718 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:52

  Nighthawk написав:Alfa_Bank

Шановна представник банку! Чи є вже якась інформація від ваших азербайджанських партнерів-кидал з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons? На жаль, мої дзвінки на гарячу лінію Водафону звелися до класичного "сам винуватий, з 1.02.2020 ми в односторонньому порядку припинили друк сертифікатів, гуляй Вася". Бали повернули, тепер трать їх на 10% знижку на Розетці на зоотовари... :twisted:
Знав би прикуп - перевипускав би Максимум-Готівку не на Альфа-Конект, а на Еко-кредитку. І головне, при цьому страждає репутація банку - бо клієнтам обіцяється одне, а по факту виходить, що ці бонуси тупо нема куди тратити... Ну, хіба на мило і шнурок для дЭффЭктивних менеджерів Бакселлу-ватафону :mrgreen:

Nighthawk, доброго дня. Партнер поки нам відповіді не дає.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8204
З нами з: 18.02.13
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