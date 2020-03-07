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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 08:43
root написав:Alfa_Bank
розгляньте можливість добавити в cashuclub
код MCC 4816
Дякую!
root, доброго дня. Передала вашу пропозицію на розгляд.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:49
ol_zy написав:
Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ...
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...
ol_zy, добрый день. Если ситуация не решилась, напишите в ЛС, помогу.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 8204
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 718 раз.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:52
Nighthawk написав:Alfa_Bank
Шановна представник банку! Чи є вже якась інформація від ваших азербайджанських партнерів-кидал з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons? На жаль, мої дзвінки на гарячу лінію Водафону звелися до класичного "сам винуватий, з 1.02.2020 ми в односторонньому порядку припинили друк сертифікатів, гуляй Вася". Бали повернули, тепер трать їх на 10% знижку на Розетці на зоотовари...
Знав би прикуп - перевипускав би Максимум-Готівку не на Альфа-Конект, а на Еко-кредитку. І головне, при цьому страждає репутація банку - бо клієнтам обіцяється одне, а по факту виходить, що ці бонуси тупо нема куди тратити... Ну, хіба на мило і шнурок для дЭффЭктивних менеджерів Бакселлу-ватафону
Nighthawk, доброго дня. Партнер поки нам відповіді не дає.
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Alfa_Bank
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- Подякували: 718 раз.
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Суб 07 бер, 2020 13:48
Ой+
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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