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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 08:43
root написав:Alfa_Bank
розгляньте можливість добавити в cashuclub
код MCC 4816
Дякую!
root, доброго дня. Передала вашу пропозицію на розгляд.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:49
ol_zy написав:
Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ...
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...
ol_zy, добрый день. Если ситуация не решилась, напишите в ЛС, помогу.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:52
Nighthawk написав:Alfa_Bank
Шановна представник банку! Чи є вже якась інформація від ваших азербайджанських партнерів-кидал з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons? На жаль, мої дзвінки на гарячу лінію Водафону звелися до класичного "сам винуватий, з 1.02.2020 ми в односторонньому порядку припинили друк сертифікатів, гуляй Вася". Бали повернули, тепер трать їх на 10% знижку на Розетці на зоотовари...
Знав би прикуп - перевипускав би Максимум-Готівку не на Альфа-Конект, а на Еко-кредитку. І головне, при цьому страждає репутація банку - бо клієнтам обіцяється одне, а по факту виходить, що ці бонуси тупо нема куди тратити... Ну, хіба на мило і шнурок для дЭффЭктивних менеджерів Бакселлу-ватафону
Nighthawk, доброго дня. Партнер поки нам відповіді не дає.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:56
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:00
anikola13 написав:
Почистил шаблоны в вэб МАБ, а в мобильном приложении они так и не удалились. Новые шаблоны также не отображаются в приложении. Как можно удалить шаблоны в мобильном приложении? Когда появяться новые шаблоны в приложении, созданные в вэб МАБ?
anikola13, добрый день. Новые шаблоны, что созданы посте 8.01.20 не будут отображаться в мобайле. Совсем скоро добавим возможность прямо в Мобайле их создавать.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:03
Alfa_Bank написав:
Совсем скоро добавим возможность прямо в Мобайле их создавать.
Это ж уже было, потом убрали зачем-то.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:59
Продолжаю рассказ
о страховом жулье, обслуживающем страховые программы по премиальным картам Visa (в данном случае эмитированной Альфа банком) в Центральной Европе, Среднем Востоке и Азии.
За прошедшее время Альфа банк никак не прокомментировал историю помимо того, что представитель написал запрос внутри банка и не получил ответ. То есть, карту выдали - дальше своими силами.
В конце прошлой серии московский офис компании Aspire Insurance Advisers, осуществляющий поддержку страховой программы прибег к методу креативного толкования слов русского языка: конечный пункт поездки - Харьков, но есть еще и другой конечный пункт поездки "конечный пункт поездки за рубежом" и поэтому случай - не страховой.
Далее, они просто уклонились от продолжения диалога посчитав свою работу исполненной.
После напоминания по прошествии двух недель, поступил ответ "можем направить письмо-отказ". Вроде того, что ранее нагрузили меня тем, чтобы составить заявку на выплату, по заполнять бланки, а отказ можно дать на словах. Формальный же отказ вроде как не обязателен, только если он мне нужен.
Как я уже ранее обнаружил, украинская версия правил устанавливает еще меньшие основания для отказа, чем русская, поэтому я вежливо попросил написать мне отказ на украинском. Ответ не заставил себя ждать:
From: card.claims@rus-survey.ru
Date and Time: 9:24 AM (28 minutes ago)
к сожалению, мы не владеем украинским языком.
Условия страхования на русском языке и украинском идентичны.
Письмо будет направлено в Ваш адрес на этой неделе.
Ludmila Kharitonova
Claims Administration Service
Какой-то сельский цирк под брендом Visa. Кто бы мог подумать, что по "премиальным" (ха-ха) картам юридическая поддержка выполняется организацией публикующей официальные условия на языке, который они не понимают, и предполагающей идентичность там, где её нет. Они небось каким-то украинским фрилансерам на перевод её отдавали и какая разница точный перевод или нет? Все равно никто их точно придерживаться не собирается.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:02
Esq написав:
rus-survey.ru
Они в Крыму находятся, что само по себе означает что контора еще та.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:06
ukrprom2014 написав: Esq написав:
rus-survey.ru
Они в Крыму находятся, что само по себе означает что контора еще та.
Отвечают с московского IP адреса
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