RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8253825482558256

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:43

  root написав:Alfa_Bank

розгляньте можливість добавити в cashuclub
 код MCC 4816

Дякую! 8)

root, доброго дня. Передала вашу пропозицію на розгляд.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8206
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:49

  ol_zy написав:Подарок на 8 марта от Альфы:
Жене сегодня пришла СМС: Поздравляем вам подняли кредитный лимит и теперь он 45К. Действительно лимит стал 45К, но при этом доступная сумма не изменилась, а долг увеличился на добавленную сумму ... :shock:
Афигеть подарочек...
Чат говорит ждите могло не обновиться... Очень приятно долг обновился, а доступная сумма нет...

ol_zy, добрый день. Если ситуация не решилась, напишите в ЛС, помогу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8206
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:52

  Nighthawk написав:Alfa_Bank

Шановна представник банку! Чи є вже якась інформація від ваших азербайджанських партнерів-кидал з Водафону щодо сертифікатів Ельдорадо та Watsons? На жаль, мої дзвінки на гарячу лінію Водафону звелися до класичного "сам винуватий, з 1.02.2020 ми в односторонньому порядку припинили друк сертифікатів, гуляй Вася". Бали повернули, тепер трать їх на 10% знижку на Розетці на зоотовари... :twisted:
Знав би прикуп - перевипускав би Максимум-Готівку не на Альфа-Конект, а на Еко-кредитку. І головне, при цьому страждає репутація банку - бо клієнтам обіцяється одне, а по факту виходить, що ці бонуси тупо нема куди тратити... Ну, хіба на мило і шнурок для дЭффЭктивних менеджерів Бакселлу-ватафону :mrgreen:

Nighthawk, доброго дня. Партнер поки нам відповіді не дає.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8206
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:56

  Аlександр написав:1. Новый Год.
2. Рождество.
3. Старый Новый Год.
4. Крещение.
5. День Святого Валентина.
6. 23 Февраля.
7. Масленица.
С 8 Праздником вас, Alfa_Bank и наши милые прекрасные дамы !!!
Зображення

Аlександр, добрый день. Огромное спасибо :!:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8206
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:00

  anikola13 написав:Почистил шаблоны в вэб МАБ, а в мобильном приложении они так и не удалились. Новые шаблоны также не отображаются в приложении. Как можно удалить шаблоны в мобильном приложении? Когда появяться новые шаблоны в приложении, созданные в вэб МАБ?

anikola13, добрый день. Новые шаблоны, что созданы посте 8.01.20 не будут отображаться в мобайле. Совсем скоро добавим возможность прямо в Мобайле их создавать.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8206
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:03

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Совсем скоро добавим возможность прямо в Мобайле их создавать.

Это ж уже было, потом убрали зачем-то.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:59

Продолжаю рассказ о страховом жулье, обслуживающем страховые программы по премиальным картам Visa (в данном случае эмитированной Альфа банком) в Центральной Европе, Среднем Востоке и Азии.

За прошедшее время Альфа банк никак не прокомментировал историю помимо того, что представитель написал запрос внутри банка и не получил ответ. То есть, карту выдали - дальше своими силами.

В конце прошлой серии московский офис компании Aspire Insurance Advisers, осуществляющий поддержку страховой программы прибег к методу креативного толкования слов русского языка: конечный пункт поездки - Харьков, но есть еще и другой конечный пункт поездки "конечный пункт поездки за рубежом" и поэтому случай - не страховой.

Далее, они просто уклонились от продолжения диалога посчитав свою работу исполненной.

После напоминания по прошествии двух недель, поступил ответ "можем направить письмо-отказ". Вроде того, что ранее нагрузили меня тем, чтобы составить заявку на выплату, по заполнять бланки, а отказ можно дать на словах. Формальный же отказ вроде как не обязателен, только если он мне нужен.

Как я уже ранее обнаружил, украинская версия правил устанавливает еще меньшие основания для отказа, чем русская, поэтому я вежливо попросил написать мне отказ на украинском. Ответ не заставил себя ждать:

From: card.claims@rus-survey.ru
Date and Time: 9:24 AM (28 minutes ago)

к сожалению, мы не владеем украинским языком.

Условия страхования на русском языке и украинском идентичны.

Письмо будет направлено в Ваш адрес на этой неделе.


Ludmila Kharitonova
Claims Administration Service


Какой-то сельский цирк под брендом Visa. Кто бы мог подумать, что по "премиальным" (ха-ха) картам юридическая поддержка выполняется организацией публикующей официальные условия на языке, который они не понимают, и предполагающей идентичность там, где её нет. Они небось каким-то украинским фрилансерам на перевод её отдавали и какая разница точный перевод или нет? Все равно никто их точно придерживаться не собирается.
Esq
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 18.08.06
Подякував: 475 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:02

  Esq написав:rus-survey.ru

Они в Крыму находятся, что само по себе означает что контора еще та.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:06

  ukrprom2014 написав:
  Esq написав:rus-survey.ru

Они в Крыму находятся, что само по себе означает что контора еще та.

Отвечают с московского IP адреса
Esq
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 18.08.06
Подякував: 475 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8253825482558256
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, MASolomko, Stringer, Vorlon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1769, 1770, 1771
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17705 2487139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 10:21
Vorlon
А-Банк 1 ... 1560, 1561, 1562
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15611 2162097
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 10:18
v57
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3922, 3923, 3924
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
39238 4761732
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 10:11
miltador

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17706)
10.03.2020 10:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.