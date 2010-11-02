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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8255825682578258>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:28

  Esq написав:Продолжаю рассказ о страховом жулье, обслуживающем страховые программы по премиальным картам Visa (в данном случае эмитированной Альфа банком) в Центральной Европе, Среднем Востоке и Азии.

За прошедшее время Альфа банк никак не прокомментировал историю помимо того, что представитель написал запрос внутри банка и не получил ответ. То есть, карту выдали - дальше своими силами.

В конце прошлой серии московский офис компании Aspire Insurance Advisers, осуществляющий поддержку страховой программы прибег к методу креативного толкования слов русского языка: конечный пункт поездки - Харьков, но есть еще и другой конечный пункт поездки "конечный пункт поездки за рубежом" и поэтому случай - не страховой.

Далее, они просто уклонились от продолжения диалога посчитав свою работу исполненной.

После напоминания по прошествии двух недель, поступил ответ "можем направить письмо-отказ". Вроде того, что ранее нагрузили меня тем, чтобы составить заявку на выплату, по заполнять бланки, а отказ можно дать на словах. Формальный же отказ вроде как не обязателен, только если он мне нужен.

Как я уже ранее обнаружил, украинская версия правил устанавливает еще меньшие основания для отказа, чем русская, поэтому я вежливо попросил написать мне отказ на украинском. Ответ не заставил себя ждать:

From: card.claims@rus-survey.ru
Date and Time: 9:24 AM (28 minutes ago)

к сожалению, мы не владеем украинским языком.

Условия страхования на русском языке и украинском идентичны.

Письмо будет направлено в Ваш адрес на этой неделе.


Ludmila Kharitonova
Claims Administration Service


Какой-то сельский цирк под брендом Visa. Кто бы мог подумать, что по "премиальным" (ха-ха) картам юридическая поддержка выполняется организацией публикующей официальные условия на языке, который они не понимают, и предполагающей идентичность там, где её нет. Они небось каким-то украинским фрилансерам на перевод её отдавали и какая разница точный перевод или нет? Все равно никто их точно придерживаться не собирается.


у нас же в стране есть представительство VISA. обратитесь к ним.
"Офис Visa в Киеве покрывает 17 стран региона СНГ и Юго-Восточной Европы. Теперь подразделение будет напрямую подчинено региональному офису Visa CEMEA (Центральная Европа, Ближний Восток и Африка) в Дубаи"
особенно интересно как они прокомментируют отказ обслужить клиента на украинском в Украине.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 10 бер, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:30

  Esq написав:Продолжаю рассказ о страховом жулье, обслуживающем страховые программы по премиальным картам Visa (в данном случае эмитированной Альфа банком) в Центральной Европе, Среднем Востоке и Азии.

За прошедшее время Альфа банк никак не прокомментировал историю помимо того, что представитель написал запрос внутри банка и не получил ответ. То есть, карту выдали - дальше своими силами.

В конце прошлой серии московский офис компании Aspire Insurance Advisers, осуществляющий поддержку страховой программы прибег к методу креативного толкования слов русского языка: конечный пункт поездки - Харьков, но есть еще и другой конечный пункт поездки "конечный пункт поездки за рубежом" и поэтому случай - не страховой.

Далее, они просто уклонились от продолжения диалога посчитав свою работу исполненной.

После напоминания по прошествии двух недель, поступил ответ "можем направить письмо-отказ". Вроде того, что ранее нагрузили меня тем, чтобы составить заявку на выплату, по заполнять бланки, а отказ можно дать на словах. Формальный же отказ вроде как не обязателен, только если он мне нужен.

Как я уже ранее обнаружил, украинская версия правил устанавливает еще меньшие основания для отказа, чем русская, поэтому я вежливо попросил написать мне отказ на украинском. Ответ не заставил себя ждать:

From: card.claims@rus-survey.ru
Date and Time: 9:24 AM (28 minutes ago)

к сожалению, мы не владеем украинским языком.

Условия страхования на русском языке и украинском идентичны.

Письмо будет направлено в Ваш адрес на этой неделе.


Ludmila Kharitonova
Claims Administration Service


Какой-то сельский цирк под брендом Visa. Кто бы мог подумать, что по "премиальным" (ха-ха) картам юридическая поддержка выполняется организацией публикующей официальные условия на языке, который они не понимают, и предполагающей идентичность там, где её нет. Они небось каким-то украинским фрилансерам на перевод её отдавали и какая разница точный перевод или нет? Все равно никто их точно придерживаться не собирается.

Esq, добрый день. Окончательного ответа еще нет, поэтому и не отписалась. Виза написала запрос на СК, прорабатывает информацию. На прошлой неделе написали, что нужно чуть больше времени. Как только будет ответ, сразу напишу вам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:31

  mephala написав:у нас же в стране есть представительство VISA. обратитесь к ним.
особенно интересно как они прокомментируют отказ обслужить клиента на украинском в Украине.


В предпоследнем письме я задал вопрос о том кому направлять жалобы на их работу. Эта часть письма была проигнорирована.

В последнем письме я прямо попросил дать мне контакт из Visa который курирует их работу.

Да, я дам знать Визе что тут происходит, всему свое время.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:34

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Nighthawk, доброго дня. Партнер поки нам відповіді не дає.


так вы ему как написали? напишите партнеру, что в связи с невозможностью нашим клиентам пользоваться программой лояльности Водафон-бонус мы разрываем с вами ко-бренд Альфа-Коннект и всё ...

тело на странице фейсбука ответило, что они идут в "ногу со временем", а печатные серты как-то несерьезно ... поэтому они всё выпилили, может когда-то они их диджитализируют ... ну т.е. методом "разрушим до основанья, а затем" ... печатные выпилили, а цифровые не сделали ... короче послали нах ... а что решает Альфа-Банк в этом контекксте? Программы Водафон-бонус де-факто уже нет ... там одно дерьмо - скидка 10% на зоотовары в розетке типа и т.п. неликвид ... вы можете найти нормального партнера ? в данном виде продукт Альфа-Конеект это развод клиентов, т.к. потратить накомпленные бонусы по данной карты нельзя - это уже лицо Альфа-Банка.

IMPRINTER, добрый день. Написали, ждем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:39

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Написали, ждем

А мона перейти (т.е. перенести лимит) с Коннекта на Эко,
сколько сейчас счетов ЭКО можно иметь на один экк?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:43

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:Написали, ждем

А мона перейти (т.е. перенести лимит) с Коннекта на Эко,
сколько сейчас счетов ЭКО можно иметь на один экк?


clientage, добрый день. Можно. Мы начисляем бонусы по всем своим картам ЭКО.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:55

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:Написали, ждем

А мона перейти (т.е. перенести лимит) с Коннекта на Эко,
сколько сейчас счетов ЭКО можно иметь на один экк?


clientage, добрый день. Можно. Мы начисляем бонусы по всем своим картам ЭКО.

Вооо, эт дело. Продолжайте в том же духе :idea:
А с Коннектом, похоже, пора завязывать, сдулся :(

ПС. Я так понимаю, шо разные Эко нуна привязать к разным кабинам Подяки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:12

  clientage написав:Я так понимаю, шо разные Эко нуна привязать к разным кабинам Подяки

Переходил на Эко осенью прошлого года.
Квест ещё тот, но за несколько месяцев таки перешёл и привязал их в Подяку.
Сейчас в кабине Подяки - два Эко, работают нормально.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:16

  mustbe написав:
  clientage написав:Я так понимаю, шо разные Эко нуна привязать к разным кабинам Подяки

Переходил на Эко осенью прошлого года.
Квест ещё тот, но за несколько месяцев таки перешёл и привязал их в Подяку.
Сейчас в кабине Подяки - два Эко, работают нормально.
Это две ЭКО от разных счетов у Алки. А как допки к этим Эко себя ведут? Я решил всему своему кагалу раздать по Эко, привязанных к 2м счетам у Алки на один ИНН
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:35

  clientage написав:
  mustbe написав:
  clientage написав:Я так понимаю, шо разные Эко нуна привязать к разным кабинам Подяки

Переходил на Эко осенью прошлого года.
Квест ещё тот, но за несколько месяцев таки перешёл и привязал их в Подяку.
Сейчас в кабине Подяки - два Эко, работают нормально.
Это две ЭКО от разных счетов у Алки. А как допки к этим Эко себя ведут? Я решил всему своему кагалу раздать по Эко, привязанных к 2м счетам у Алки на один ИНН


Два ЭКО с разных карточных счетов?
Если на одном счету - всё работает нормально.
С двух - лучше на разные кабинеты. Там за 1 операцию от 500 грн (в том числе снятие налички) начисляют 100 грн бонусами ЭКО. 2х100=200 грн.
Kevin
 
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