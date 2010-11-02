IMPRINTER написав:

Alfa_Bank написав: Nighthawk, доброго дня. Партнер поки нам відповіді не дає. Nighthawk, доброго дня. Партнер поки нам відповіді не дає.

так вы ему как написали? напишите партнеру, что в связи с невозможностью нашим клиентам пользоваться программой лояльности Водафон-бонус мы разрываем с вами ко-бренд Альфа-Коннект и всё ...тело на странице фейсбука ответило, что они идут в "ногу со временем", а печатные серты как-то несерьезно ... поэтому они всё выпилили, может когда-то они их диджитализируют ... ну т.е. методом "разрушим до основанья, а затем" ... печатные выпилили, а цифровые не сделали ... короче послали нах ... а что решает Альфа-Банк в этом контекксте? Программы Водафон-бонус де-факто уже нет ... там одно дерьмо - скидка 10% на зоотовары в розетке типа и т.п. неликвид ... вы можете найти нормального партнера ? в данном виде продукт Альфа-Конеект это развод клиентов, т.к. потратить накомпленные бонусы по данной карты нельзя - это уже лицо Альфа-Банка.