Esq написав:Продолжаю рассказ о страховом жулье, обслуживающем страховые программы по премиальным картам Visa (в данном случае эмитированной Альфа банком) в Центральной Европе, Среднем Востоке и Азии.
За прошедшее время Альфа банк никак не прокомментировал историю помимо того, что представитель написал запрос внутри банка и не получил ответ. То есть, карту выдали - дальше своими силами.
В конце прошлой серии московский офис компании Aspire Insurance Advisers, осуществляющий поддержку страховой программы прибег к методу креативного толкования слов русского языка: конечный пункт поездки - Харьков, но есть еще и другой конечный пункт поездки "конечный пункт поездки за рубежом" и поэтому случай - не страховой.
Далее, они просто уклонились от продолжения диалога посчитав свою работу исполненной.
После напоминания по прошествии двух недель, поступил ответ "можем направить письмо-отказ". Вроде того, что ранее нагрузили меня тем, чтобы составить заявку на выплату, по заполнять бланки, а отказ можно дать на словах. Формальный же отказ вроде как не обязателен, только если он мне нужен.
Как я уже ранее обнаружил, украинская версия правил устанавливает еще меньшие основания для отказа, чем русская, поэтому я вежливо попросил написать мне отказ на украинском. Ответ не заставил себя ждать:
Условия страхования на русском языке и украинском идентичны.
Письмо будет направлено в Ваш адрес на этой неделе.
Ludmila Kharitonova Claims Administration Service
Какой-то сельский цирк под брендом Visa. Кто бы мог подумать, что по "премиальным" (ха-ха) картам юридическая поддержка выполняется организацией публикующей официальные условия на языке, который они не понимают, и предполагающей идентичность там, где её нет. Они небось каким-то украинским фрилансерам на перевод её отдавали и какая разница точный перевод или нет? Все равно никто их точно придерживаться не собирается.
у нас же в стране есть представительство VISA. обратитесь к ним. "Офис Visa в Киеве покрывает 17 стран региона СНГ и Юго-Восточной Европы. Теперь подразделение будет напрямую подчинено региональному офису Visa CEMEA (Центральная Европа, Ближний Восток и Африка) в Дубаи" особенно интересно как они прокомментируют отказ обслужить клиента на украинском в Украине.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 10 бер, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Esq написав:Продолжаю рассказ о страховом жулье, обслуживающем страховые программы по премиальным картам Visa (в данном случае эмитированной Альфа банком) в Центральной Европе, Среднем Востоке и Азии.
За прошедшее время Альфа банк никак не прокомментировал историю помимо того, что представитель написал запрос внутри банка и не получил ответ. То есть, карту выдали - дальше своими силами.
В конце прошлой серии московский офис компании Aspire Insurance Advisers, осуществляющий поддержку страховой программы прибег к методу креативного толкования слов русского языка: конечный пункт поездки - Харьков, но есть еще и другой конечный пункт поездки "конечный пункт поездки за рубежом" и поэтому случай - не страховой.
Далее, они просто уклонились от продолжения диалога посчитав свою работу исполненной.
После напоминания по прошествии двух недель, поступил ответ "можем направить письмо-отказ". Вроде того, что ранее нагрузили меня тем, чтобы составить заявку на выплату, по заполнять бланки, а отказ можно дать на словах. Формальный же отказ вроде как не обязателен, только если он мне нужен.
Как я уже ранее обнаружил, украинская версия правил устанавливает еще меньшие основания для отказа, чем русская, поэтому я вежливо попросил написать мне отказ на украинском. Ответ не заставил себя ждать:
Условия страхования на русском языке и украинском идентичны.
Письмо будет направлено в Ваш адрес на этой неделе.
Ludmila Kharitonova Claims Administration Service
Какой-то сельский цирк под брендом Visa. Кто бы мог подумать, что по "премиальным" (ха-ха) картам юридическая поддержка выполняется организацией публикующей официальные условия на языке, который они не понимают, и предполагающей идентичность там, где её нет. Они небось каким-то украинским фрилансерам на перевод её отдавали и какая разница точный перевод или нет? Все равно никто их точно придерживаться не собирается.
Esq, добрый день. Окончательного ответа еще нет, поэтому и не отписалась. Виза написала запрос на СК, прорабатывает информацию. На прошлой неделе написали, что нужно чуть больше времени. Как только будет ответ, сразу напишу вам.
Alfa_Bank написав:Nighthawk, доброго дня. Партнер поки нам відповіді не дає.
так вы ему как написали? напишите партнеру, что в связи с невозможностью нашим клиентам пользоваться программой лояльности Водафон-бонус мы разрываем с вами ко-бренд Альфа-Коннект и всё ...
тело на странице фейсбука ответило, что они идут в "ногу со временем", а печатные серты как-то несерьезно ... поэтому они всё выпилили, может когда-то они их диджитализируют ... ну т.е. методом "разрушим до основанья, а затем" ... печатные выпилили, а цифровые не сделали ... короче послали нах ... а что решает Альфа-Банк в этом контекксте? Программы Водафон-бонус де-факто уже нет ... там одно дерьмо - скидка 10% на зоотовары в розетке типа и т.п. неликвид ... вы можете найти нормального партнера ? в данном виде продукт Альфа-Конеект это развод клиентов, т.к. потратить накомпленные бонусы по данной карты нельзя - это уже лицо Альфа-Банка.
clientage написав:Я так понимаю, шо разные Эко нуна привязать к разным кабинам Подяки
Переходил на Эко осенью прошлого года. Квест ещё тот, но за несколько месяцев таки перешёл и привязал их в Подяку. Сейчас в кабине Подяки - два Эко, работают нормально.
Это две ЭКО от разных счетов у Алки. А как допки к этим Эко себя ведут? Я решил всему своему кагалу раздать по Эко, привязанных к 2м счетам у Алки на один ИНН
Два ЭКО с разных карточных счетов? Если на одном счету - всё работает нормально. С двух - лучше на разные кабинеты. Там за 1 операцию от 500 грн (в том числе снятие налички) начисляют 100 грн бонусами ЭКО. 2х100=200 грн.