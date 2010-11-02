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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8255825682578258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:38

  Kevin написав:
  clientage написав:Я так понимаю, шо разные Эко нуна привязать к разным кабинам Подяки

Два ЭКО с разных карточных счетов?
Если на одном счету - всё работает нормально.
С двух - лучше на разные кабинеты. Там за 1 операцию от 500 грн (в том числе снятие налички) начисляют 100 грн бонусами ЭКО. 2х100=200 грн.

Да, два Эко со своими 1..2 допками на разных картсчетах в одном МАБе.
Каждый картсчет будет соответсвовать своей Подяке
Норм?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:47

Re: Альфа-Банк

Да.
Kevin
 
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