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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:38
Kevin написав: clientage написав:
Я так понимаю, шо разные Эко нуна привязать к разным кабинам Подяки
Два ЭКО с разных карточных счетов?
Если на одном счету - всё работает нормально.
С двух - лучше на разные кабинеты. Там за 1 операцию от 500 грн (в том числе снятие налички) начисляют 100 грн бонусами ЭКО. 2х100=200 грн.
Да, два Эко со своими 1..2 допками на разных картсчетах в одном МАБе.
Каждый картсчет будет соответсвовать своей Подяке
Норм?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:47
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