Додано: Вів 10 бер, 2020 13:40

Вопрос к оф.преду банка. Почему с 6.03 нет еще зачисления на Сбер.счет?

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.