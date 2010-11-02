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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8255825682578258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:38

  Kevin написав:
  clientage написав:Я так понимаю, шо разные Эко нуна привязать к разным кабинам Подяки

Два ЭКО с разных карточных счетов?
Если на одном счету - всё работает нормально.
С двух - лучше на разные кабинеты. Там за 1 операцию от 500 грн (в том числе снятие налички) начисляют 100 грн бонусами ЭКО. 2х100=200 грн.

Да, два Эко со своими 1..2 допками на разных картсчетах в одном МАБе.
Каждый картсчет будет соответсвовать своей Подяке
Норм?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:47

Re: Альфа-Банк

Да.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:14

Вопрос к оф. представителю. Как можно проверить и убедиться, что обе страховки на Максимум отключены? Вроде как отключили на горячей линии, но никакого подтверждения тому нигде нет.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:22

  Striker написав:Вопрос к оф. представителю. Как можно проверить и убедиться, что обе страховки на Максимум отключены? Вроде как отключили на горячей линии, но никакого подтверждения тому нигде нет.

Striker, добрый день. Для клиента эта информация нигде не отображается. Можете мне написать счет, проверю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:26

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Nighthawk, доброго дня. Партнер поки нам відповіді не дає.


так вы ему как написали? напишите партнеру, что в связи с невозможностью нашим клиентам пользоваться программой лояльности Водафон-бонус мы разрываем с вами ко-бренд Альфа-Коннект и всё ...

тело на странице фейсбука ответило, что они идут в "ногу со временем", а печатные серты как-то несерьезно ... поэтому они всё выпилили, может когда-то они их диджитализируют ... ну т.е. методом "разрушим до основанья, а затем" ... печатные выпилили, а цифровые не сделали ... короче послали нах ... а что решает Альфа-Банк в этом контекксте? Программы Водафон-бонус де-факто уже нет ... там одно дерьмо - скидка 10% на зоотовары в розетке типа и т.п. неликвид ... вы можете найти нормального партнера ? в данном виде продукт Альфа-Конеект это развод клиентов, т.к. потратить накомпленные бонусы по данной карты нельзя - это уже лицо Альфа-Банка.

IMPRINTER, добрый день. Написали, ждем.

Давайте разом Водафон чмирити! :mrgreen: Дайте їм копняка під дупу! 8) А пані Алла нехай краще монетизує наші бонуси в дзвінкі монетки! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:40

Re: Альфа-Банк

Вопрос к оф.преду банка. Почему с 6.03 нет еще зачисления на Сбер.счет?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:50

  _PORT_UA написав:Вопрос к оф.преду банка. Почему с 6.03 нет еще зачисления на Сбер.счет?

_PORT_UA, добрый день. Напишите, пожалуйста, сумму пополнения и номер вклада, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:23

Alfa_Bank, Вам уже говорили, что Вы - самый лучший представитель банка на этом форуме?
Да и вообще самая лучшая!
Спасибо Вам Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:41

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Nighthawk, доброго дня. Партнер поки нам відповіді не дає.


так вы ему как написали? напишите партнеру, что в связи с невозможностью нашим клиентам пользоваться программой лояльности Водафон-бонус мы разрываем с вами ко-бренд Альфа-Коннект и всё ...

тело на странице фейсбука ответило, что они идут в "ногу со временем", а печатные серты как-то несерьезно ... поэтому они всё выпилили, может когда-то они их диджитализируют ... ну т.е. методом "разрушим до основанья, а затем" ... печатные выпилили, а цифровые не сделали ... короче послали нах ... а что решает Альфа-Банк в этом контекксте? Программы Водафон-бонус де-факто уже нет ... там одно дерьмо - скидка 10% на зоотовары в розетке типа и т.п. неликвид ... вы можете найти нормального партнера ? в данном виде продукт Альфа-Конеект это развод клиентов, т.к. потратить накомпленные бонусы по данной карты нельзя - это уже лицо Альфа-Банка.

IMPRINTER, добрый день. Написали, ждем.


Дякую Вам за старання. Бо Бакселлу це до лампочки... А у КЦ Альфи цілком обґрунтовано заявляють, що справді, це повний беспрєдєл від азерів (бо вони ЗОБОВ"ЯЗАНІ повідомити банк-партнер про зміни у бонусній програмі, але цього НЕ зробили), але КЦ Альфи не має повноважень "накапати" Бакселлу за його наглі дії. Тому тримаємо за Вас кулаки! :wink:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:44

  lubopytnaya написав:Alfa_Bank, Вам уже говорили, что Вы - самый лучший представитель банка на этом форуме?
Да и вообще самая лучшая!
Спасибо Вам Зображення

lubopytnaya, добрый день. Спасибо большое! Приятно и неожиданно:)
Alfa_Bank
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