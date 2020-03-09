Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:31
lubopytnaya написав: Alfa_Bank
, Вам уже говорили, что Вы - самый лучший представитель банка на этом форуме?
Да и вообще самая лучшая!
Спасибо Вам
Так пані Аллу всі в колисці колихають і виховують справжньою пані...
Це результат педагогічних зусиль всього трудового колективу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:59
Козак-характерник написав: lubopytnaya написав: Alfa_Bank
, Вам уже говорили, что Вы - самый лучший представитель банка на этом форуме?
Да и вообще самая лучшая!
Спасибо Вам
Так пані Аллу всі в колисці колихають і виховують справжньою пані...
Це результат педагогічних зусиль всього трудового колективу.
Таки да, тут некоторых на ветке вытерпеть, никакого выховання не хватит
Эмоции в некоторых не контролируются
joik
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:20
Козак-характерник написав:
Так пані Аллу всі в колисці колихають
В колисці це ні...але шанують і поважають...бо Вона того варта.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:33
Квесторе_поверніться написав: Козак-характерник написав:
Так пані Аллу всі в колисці колихають
В колисці це ні...але шанують і поважають...бо Вона того варта.
Квесторе_поверніться, доброго дня. Дякую. Приємно читати такі слова:)
Alfa_Bank
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:44
Alfa_Bank написав:
Квесторе_поверніться, доброго дня.
І Вам доброго здоровячка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:24
lubopytnaya написав: Alfa_Bank
, Вам уже говорили, что Вы - самый лучший представитель банка на этом форуме?
Да и вообще самая лучшая!
Спасибо Вам
Вы немного неверно написали.
У Аллы самый лучший представитель из ВСЕХ банков на этом форуме.
Немного запоздавший, но респект и от меня тоже
curiousobro
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omb
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