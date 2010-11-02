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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8256825782588259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:31

  lubopytnaya написав:Alfa_Bank, Вам уже говорили, что Вы - самый лучший представитель банка на этом форуме?
Да и вообще самая лучшая!
Спасибо Вам Зображення

Так пані Аллу всі в колисці колихають і виховують справжньою пані... :D Це результат педагогічних зусиль всього трудового колективу. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:59

  Козак-характерник написав:
  lubopytnaya написав:Alfa_Bank, Вам уже говорили, что Вы - самый лучший представитель банка на этом форуме?
Да и вообще самая лучшая!
Спасибо Вам Зображення

Так пані Аллу всі в колисці колихають і виховують справжньою пані... :D Це результат педагогічних зусиль всього трудового колективу. :)


Таки да, тут некоторых на ветке вытерпеть, никакого выховання не хватит
Эмоции в некоторых не контролируются
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:20

Re: Альфа-Банк

  Козак-характерник написав:Так пані Аллу всі в колисці колихають

В колисці це ні...але шанують і поважають...бо Вона того варта.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:Так пані Аллу всі в колисці колихають

В колисці це ні...але шанують і поважають...бо Вона того варта.

Квесторе_поверніться, доброго дня. Дякую. Приємно читати такі слова:)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:44

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, доброго дня.

І Вам доброго здоровячка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:24

  lubopytnaya написав:Alfa_Bank, Вам уже говорили, что Вы - самый лучший представитель банка на этом форуме?
Да и вообще самая лучшая!
Спасибо Вам Зображення


Вы немного неверно написали.
У Аллы самый лучший представитель из ВСЕХ банков на этом форуме.
Немного запоздавший, но респект и от меня тоже 8)

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curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:36

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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:29

эльдорадо

кешью 5% начисляют по максимам в Эльдорадо за любые средства ? нужно как-то активировать эту акцию и какой лимит начисления ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:55

Коллеги, как Алла отчитывается в налоговую за орехи?
По мне за прошлый год ничего не подала.
А как тогда она их показывает, как депо :?:

Наверное, обсуждалось уже...
la9
 
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