Так пані Аллу всі в колисці колихають і виховують справжньою пані... Це результат педагогічних зусиль всього трудового колективу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:31
Так пані Аллу всі в колисці колихають і виховують справжньою пані... Це результат педагогічних зусиль всього трудового колективу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:59
Таки да, тут некоторых на ветке вытерпеть, никакого выховання не хватит
Эмоции в некоторых не контролируются
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:20
Re: Альфа-Банк
В колисці це ні...але шанують і поважають...бо Вона того варта.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:33
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:44
Re: Альфа-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:24
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:36
curiousobro присоединяюсь, всегда все очень четко и быстро помогают!
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:29
эльдорадо
кешью 5% начисляют по максимам в Эльдорадо за любые средства ? нужно как-то активировать эту акцию и какой лимит начисления ?
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:55
Коллеги, как Алла отчитывается в налоговую за орехи?
По мне за прошлый год ничего не подала.
А как тогда она их показывает, как депо
Наверное, обсуждалось уже...
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