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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8257825882598260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:32

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.

Добрый день. В работе. Отпишусь

Уточнила)Так как начисление повышенных Бонусов происходит в течение 30-ти банковских дней (пункт 4.2.6.) - ожидайте, пожалуйста, зачисления.

Сроки прошли, а за февраль от покупона ничего...
:!:#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони :!:
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:49

Re: Альфа-Банк

la9 написав:Коллеги, как Алла отчитывается в налоговую за орехи?
По мне за прошлый год ничего не подала.
А как тогда она их показывает, как депо :?:

Наверное, обсуждалось уже...


Аналогічно тому, як вам відповіли в сусідній темі.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:08

  stryzhko написав:
la9 написав:Коллеги, как Алла отчитывается в налоговую за орехи?
По мне за прошлый год ничего не подала.
А как тогда она их показывает, как депо :?:

Наверное, обсуждалось уже...


Аналогічно тому, як вам відповіли в сусідній темі.

А вот здесь я возвращал покупки...
:?:
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:19

Re: Альфа-Банк

la9 написав:А вот здесь я возвращал покупки...
:?:

Якщо нема сплачених податків від АТ"Альфа-банк" , значить Алла забрала їх собі на печеньки
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:45

  _PORT_UA написав:Ребята, добрый вечер всем. Просветите по регламентам у Аллы? 6.03 до 19-00 пополнил Сбер.счет. Отобразилось только сегодня вечером и то с помощью оф.преда. Также сегодня до 18-00 переводил на Сбер.,но зачисления так и не произошло. Как оно вообще работает,? До какого времени нужно пополнить,чтобы прошло текущим днем? И имеет ли значение,что пополнял через приложение?

раньше был такой регламент, что до 17-00 нужно было пополнять Сбер.счет, чтобы провелось этим же операционным днем, потом в МАБе убрали этот регламент и пополнение проходило минут через десять после отправки с некоторыми глюками во время закрытия опердня. В мобайле же оставили регламент на какое-то время. Как сейчас не знаю, но думаю лучше делать через МАБ, чем через мобайл.
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velvet
 
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