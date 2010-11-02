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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:32
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: mihasik написав:
Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.
Добрый день. В работе. Отпишусь
Уточнила)Так как начисление повышенных Бонусов происходит в течение 30-ти банковских дней (пункт 4.2.6.) - ожидайте, пожалуйста, зачисления.
Сроки прошли, а за февраль от покупона ничего...
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тільки з 1 до 15 березня
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:49
la9 написав:
Коллеги, как Алла отчитывается в налоговую за орехи?
По мне за прошлый год ничего не подала.
А как тогда она их показывает, как депо
Наверное, обсуждалось уже...
Аналогічно тому, як вам відповіли в сусідній темі.
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stryzhko
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Додано: Вів 10 бер, 2020 23:08
stryzhko написав: la9 написав:
Коллеги, как Алла отчитывается в налоговую за орехи?
По мне за прошлый год ничего не подала.
А как тогда она их показывает, как депо
Наверное, обсуждалось уже...
Аналогічно тому, як вам відповіли в сусідній темі.
А вот здесь я возвращал покупки...
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la9
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Додано: Вів 10 бер, 2020 23:19
la9 написав:
А вот здесь я возвращал покупки...
Якщо нема сплачених податків від АТ"Альфа-банк" , значить Алла забрала їх собі на печеньки
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stryzhko
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Додано: Вів 10 бер, 2020 23:45
_PORT_UA написав:
Ребята, добрый вечер всем. Просветите по регламентам у Аллы? 6.03 до 19-00 пополнил Сбер.счет. Отобразилось только сегодня вечером и то с помощью оф.преда. Также сегодня до 18-00 переводил на Сбер.,но зачисления так и не произошло. Как оно вообще работает,? До какого времени нужно пополнить,чтобы прошло текущим днем? И имеет ли значение,что пополнял через приложение?
раньше был такой регламент, что до 17-00 нужно было пополнять Сбер.счет, чтобы провелось этим же операционным днем, потом в МАБе убрали этот регламент и пополнение проходило минут через десять после отправки с некоторыми глюками во время закрытия опердня. В мобайле же оставили регламент на какое-то время. Как сейчас не знаю, но думаю лучше делать через МАБ, чем через мобайл.
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Вів 10 бер, 2020 23:25
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