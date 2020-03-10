Alfa_Bank написав:
Уточнила)Так как начисление повышенных Бонусов происходит в течение 30-ти банковских дней (пункт 4.2.6.) - ожидайте, пожалуйста, зачисления.
Сроки прошли, а за февраль от покупона ничего...
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:32
Сроки прошли, а за февраль от покупона ничего...
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:49
Re: Альфа-Банк
Аналогічно тому, як вам відповіли в сусідній темі.
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:08
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:19
Re: Альфа-Банк
Якщо нема сплачених податків від АТ"Альфа-банк" , значить Алла забрала їх собі на печеньки
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:45
раньше был такой регламент, что до 17-00 нужно было пополнять Сбер.счет, чтобы провелось этим же операционным днем, потом в МАБе убрали этот регламент и пополнение проходило минут через десять после отправки с некоторыми глюками во время закрытия опердня. В мобайле же оставили регламент на какое-то время. Как сейчас не знаю, но думаю лучше делать через МАБ, чем через мобайл.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 04:49
Re: Альфа-Банк
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Можно ли отправить свифт с валютной карты через МАБ? В мобайле этой функции не нашёл, а МАБ не запоминает моё устройство.
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