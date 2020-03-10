_PORT_UA написав:Ребята, добрый вечер всем. Просветите по регламентам у Аллы? 6.03 до 19-00 пополнил Сбер.счет. Отобразилось только сегодня вечером и то с помощью оф.преда. Также сегодня до 18-00 переводил на Сбер.,но зачисления так и не произошло. Как оно вообще работает,? До какого времени нужно пополнить,чтобы прошло текущим днем? И имеет ли значение,что пополнял через приложение?
раньше был такой регламент, что до 17-00 нужно было пополнять Сбер.счет, чтобы провелось этим же операционным днем, потом в МАБе убрали этот регламент и пополнение проходило минут через десять после отправки с некоторыми глюками во время закрытия опердня. В мобайле же оставили регламент на какое-то время. Как сейчас не знаю, но думаю лучше делать через МАБ, чем через мобайл.
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_PORT_UA написав:Ребята, добрый вечер всем. Просветите по регламентам у Аллы? 6.03 до 19-00 пополнил Сбер.счет. Отобразилось только сегодня вечером и то с помощью оф.преда. Также сегодня до 18-00 переводил на Сбер.,но зачисления так и не произошло. Как оно вообще работает,? До какого времени нужно пополнить,чтобы прошло текущим днем? И имеет ли значение,что пополнял через приложение?
_PORT_UA, добрый день. Вы используете опцию "Пополнение депозита", она работает по регламенту 10/14/17. Если на депозите использовать кнопку "Пополнить", зачисление будет онлайн.