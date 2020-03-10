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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8258825982608261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:29

  nijizafu написав:Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Можно ли отправить свифт с валютной карты через МАБ? В мобайле этой функции не нашёл, а МАБ не запоминает моё устройство.

nijizafu, добрый день. Отправка Свифт у нас осуществляется только в отделении.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8218
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  #<1 ... 8258825982608261
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