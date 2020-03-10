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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 08:29
nijizafu написав:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Можно ли отправить свифт с валютной карты через МАБ? В мобайле этой функции не нашёл, а МАБ не запоминает моё устройство.
nijizafu, добрый день. Отправка Свифт у нас осуществляется только в отделении.
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