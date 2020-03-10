Додано: Сер 11 бер, 2020 11:43

Оформив кобрендову Еко-максимум карту. Вже 10 днів, а ще досі не підключили її до програми лояльності Екомаркета. На стороні маркету кажуть, що підключення триває 3 тижні, а на стороні банку взагалі нічого не можуть сказати, але ж підключає банк.

Радує лише факт підвищення привітального бонуса у 2 рази, залишається тільки дочекатися реалізаціїї цієї обіцянки.

Але ж, підключення за 3 тижні!!! Ну це шалена швидкість в наш час, не кожен зможе її досягнути.