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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 08:29
nijizafu написав:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Можно ли отправить свифт с валютной карты через МАБ? В мобайле этой функции не нашёл, а МАБ не запоминает моё устройство.
nijizafu, добрый день. Отправка Свифт у нас осуществляется только в отделении.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:19
mihasik написав:
Сроки прошли, а за февраль от покупона ничего...
mihasik, добрый день. Выплата будет в марте. Подождите еще немножечко, пожалуйста.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:43
Оформив кобрендову Еко-максимум карту. Вже 10 днів, а ще досі не підключили її до програми лояльності Екомаркета. На стороні маркету кажуть, що підключення триває 3 тижні, а на стороні банку взагалі нічого не можуть сказати, але ж підключає банк.
Радує лише факт підвищення привітального бонуса у 2 рази, залишається тільки дочекатися реалізаціїї цієї обіцянки.
Але ж, підключення за 3 тижні!!! Ну це шалена швидкість в наш час, не кожен зможе її досягнути.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". Moneyveo дарує кожному по 300грн.(до 16 березня). - Інфо в профілі - Бажаю успіхів!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:46
avjej написав:
Оформив кобрендову Еко-максимум карту. Вже 10 днів, а ще досі не підключили її до програми лояльності Екомаркета. На стороні маркету кажуть, що підключення триває 3 тижні, а на стороні банку взагалі нічого не можуть сказати, але ж підключає банк.
Радує лише факт підвищення привітального бонуса у 2 рази, залишається тільки дочекатися реалізаціїї цієї обіцянки.
Але ж, підключення за 3 тижні!!! Ну це шалена швидкість в наш час, не кожен зможе її досягнути.
avjej, добрый день. Напишите номер счета в ЛС, посмотрю в чем проблема.
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