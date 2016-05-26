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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8259826082618262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:16

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Ребята, добрый вечер всем. Просветите по регламентам у Аллы? 6.03 до 19-00 пополнил Сбер.счет. Отобразилось только сегодня вечером и то с помощью оф.преда. Также сегодня до 18-00 переводил на Сбер.,но зачисления так и не произошло. Как оно вообще работает,? До какого времени нужно пополнить,чтобы прошло текущим днем? И имеет ли значение,что пополнял через приложение?

_PORT_UA, добрый день. Вы используете опцию "Пополнение депозита", она работает по регламенту 10/14/17. Если на депозите использовать кнопку "Пополнить", зачисление будет онлайн.


спс за ваше пояснение но от всех пользователей передайте тумаков разрабам.
когда они уже уберут эти старые костыли 10/14/17 ?

и отдельной темой стоит отказ функционировать часов с 21-00 до 01-00.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 11 бер, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:17

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Ребята, добрый вечер всем. Просветите по регламентам у Аллы? 6.03 до 19-00 пополнил Сбер.счет. Отобразилось только сегодня вечером и то с помощью оф.преда. Также сегодня до 18-00 переводил на Сбер.,но зачисления так и не произошло. Как оно вообще работает,? До какого времени нужно пополнить,чтобы прошло текущим днем? И имеет ли значение,что пополнял через приложение?

_PORT_UA, добрый день. Вы используете опцию "Пополнение депозита", она работает по регламенту 10/14/17. Если на депозите использовать кнопку "Пополнить", зачисление будет онлайн.


спс за ваше пояснение но от всех пользователей передайте тумаков разрабам.
когда они уже уберут эти старые костыли 10/14/17 ?

mephal, добрый день. Обязательно передам :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:29

  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:Alfa_Bank Пані Алла, є пропозиція перевести бонуси Водафон в горіхи кеш'ю. :D Водафон нас прокинув з подаруночками.Але ж пані Алла знайде гідний вихід з цієї ситуації? 8)

Козак-характерник, доброго дня. Внесу на обговорення таку пропозицію :mrgreen:


По дополнительным картам VODAFONE есть предложение начислять орехи кеш'ю. Передайте пожалуйста разработчикам. По данным картам бонусы VODAFONE не начисляются.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:07

  Козак-характерник написав:Alfa_Bank Пані Алла, є пропозиція перевести бонуси Водафон в горіхи кеш'ю. :D Водафон нас прокинув з подаруночками.Але ж пані Алла знайде гідний вихід з цієї ситуації? 8)


ну там же баллы не тока аллыны - там же и цыганские еще
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:07

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:Alfa_Bank Пані Алла, є пропозиція перевести бонуси Водафон в горіхи кеш'ю. :D Водафон нас прокинув з подаруночками.Але ж пані Алла знайде гідний вихід з цієї ситуації? 8)

Козак-характерник, доброго дня. Внесу на обговорення таку пропозицію :mrgreen:


По дополнительным картам VODAFONE есть предложение начислять орехи кеш'ю. Передайте пожалуйста разработчикам. По данным картам бонусы VODAFONE не начисляются.

Kevin, добрый день. Предложение передано.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8225
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
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  #<1 ... 8259826082618262
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