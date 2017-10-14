_PORT_UA написав:Ребята, добрый вечер всем. Просветите по регламентам у Аллы? 6.03 до 19-00 пополнил Сбер.счет. Отобразилось только сегодня вечером и то с помощью оф.преда. Также сегодня до 18-00 переводил на Сбер.,но зачисления так и не произошло. Как оно вообще работает,? До какого времени нужно пополнить,чтобы прошло текущим днем? И имеет ли значение,что пополнял через приложение?
_PORT_UA, добрый день. Вы используете опцию "Пополнение депозита", она работает по регламенту 10/14/17. Если на депозите использовать кнопку "Пополнить", зачисление будет онлайн.
спс за ваше пояснение но от всех пользователей передайте тумаков разрабам. когда они уже уберут эти старые костыли 10/14/17 ?
и отдельной темой стоит отказ функционировать часов с 21-00 до 01-00.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 11 бер, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
_PORT_UA написав:Ребята, добрый вечер всем. Просветите по регламентам у Аллы? 6.03 до 19-00 пополнил Сбер.счет. Отобразилось только сегодня вечером и то с помощью оф.преда. Также сегодня до 18-00 переводил на Сбер.,но зачисления так и не произошло. Как оно вообще работает,? До какого времени нужно пополнить,чтобы прошло текущим днем? И имеет ли значение,что пополнял через приложение?
_PORT_UA, добрый день. Вы используете опцию "Пополнение депозита", она работает по регламенту 10/14/17. Если на депозите использовать кнопку "Пополнить", зачисление будет онлайн.
спс за ваше пояснение но от всех пользователей передайте тумаков разрабам. когда они уже уберут эти старые костыли 10/14/17 ?
Ох уж эта Алла. Скинул через банкомат сумму для валютообмена. Но пока они зачислились, курс поменялся. Вопрос, если я снял обратно эти деньги,это норм. Нет овердрафта никаких?
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