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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:35
В Альфа-Банке начали анализировать разговоры с клиентами с помощью искусственного интеллекта. На основе собранных данных банк формирует рекомендации по общению с клиентами для колл-центра и отслеживает, насколько они повышают эффективность каждого оператора. Пилот прошел еще в прошлом году и увеличил продажи розничным клиентам на 9,3%, а в сегменте малого и среднего бизнеса — на 12,4%. В этом году банкстеры планируют заработать на голосовой аналитике более 200 млн рублей. А летом Альфа дополнит свою ИИ-систему голосовой биометрией, чтобы узнавать клиентов по голосу — это и больше безопасности, и больше дистанционных услуг
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:59
Re: Альфа-Банк
В теорія ні, може ще не провестися в РД, в залежності від термінала. Але краще десь після 12.00 в РД перевірити і тоді вже загасити до 19.00.
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:19
я сходил в отделение, долго уговаривал девушку, что хочу снизить лимит.
В конечном итоге мне дали подписать бумажный допсог к договору, где указали новую (уменьшенную) сумму. В допсоге написано, что изменения вступят в течении 22 банковских дней, но по факту лимит срезали в течение 3-4 дней.
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