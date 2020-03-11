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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:35
В Альфа-Банке начали анализировать разговоры с клиентами с помощью искусственного интеллекта. На основе собранных данных банк формирует рекомендации по общению с клиентами для колл-центра и отслеживает, насколько они повышают эффективность каждого оператора. Пилот прошел еще в прошлом году и увеличил продажи розничным клиентам на 9,3%, а в сегменте малого и среднего бизнеса — на 12,4%. В этом году банкстеры планируют заработать на голосовой аналитике более 200 млн рублей. А летом Альфа дополнит свою ИИ-систему голосовой биометрией, чтобы узнавать клиентов по голосу — это и больше безопасности, и больше дистанционных услуг
+50грн !
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:59
Re: Альфа-Банк
В теорія ні, може ще не провестися в РД, в залежності від термінала. Але краще десь після 12.00 в РД перевірити і тоді вже загасити до 19.00.
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:19
я сходил в отделение, долго уговаривал девушку, что хочу снизить лимит.
В конечном итоге мне дали подписать бумажный допсог к договору, где указали новую (уменьшенную) сумму. В допсоге написано, что изменения вступят в течении 22 банковских дней, но по факту лимит срезали в течение 3-4 дней.
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:56
Пополнение бесплатно, но не советую так пополнять карты Альфа банка.
По описанию доступность мгновенно, проводка на следующий день.
По факту 5 раз из 10, доступность на следующий день, проводка через день.
Ты рассчитываешь на эти деньги, а они на сутки подвисают
С последним пополнением вообще проблема.
Пополнил 2 разных карты Альфа банка, в терминале Сити 24 еще 07.03.20.
До сих пор денег нет
Сегодня за целый день представитель на форуме не смогла решить вопрос их зачисления
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:05
При вводе номера карты в терминале Сити 24, терминал отправлял на карту 1 грн для проверки карты?
Если отправлял, то будьте осторожны. В некоторых банках одна или несколько таких операций может привести к блокировке всех счетов за мошеннические операции. К примеру - Банк Конкорд.
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:07
Re: Альфа-Банк
З Easy pay проблем не було поки що, заходили миттєво й у вихідні. А от з City24 50/50: то відразу, то через пару годин, то лише через дівчат з теплої лінії.
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