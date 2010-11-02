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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8260826182628263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:35

В Альфа-Банке начали анализировать разговоры с клиентами с помощью искусственного интеллекта. На основе собранных данных банк формирует рекомендации по общению с клиентами для колл-центра и отслеживает, насколько они повышают эффективность каждого оператора. Пилот прошел еще в прошлом году и увеличил продажи розничным клиентам на 9,3%, а в сегменте малого и среднего бизнеса — на 12,4%. В этом году банкстеры планируют заработать на голосовой аналитике более 200 млн рублей. А летом Альфа дополнит свою ИИ-систему голосовой биометрией, чтобы узнавать клиентов по голосу — это и больше безопасности, и больше дистанционных услуг
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:59

Re: Альфа-Банк

SILVER_UA написав:карта не обновленная, если сделал трату (минус 190 грн.) за 2 дня от расчетной даты, сейчас обязательно в 0 выводить, чтобы не попасть на комиссию ?

В теорія ні, може ще не провестися в РД, в залежності від термінала. Але краще десь після 12.00 в РД перевірити і тоді вже загасити до 19.00.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:19

  Striker написав:Вопрос на миллион. Как понизить кредитный лимит на World Максимум? А то слишком много налили. :)


я сходил в отделение, долго уговаривал девушку, что хочу снизить лимит.
В конечном итоге мне дали подписать бумажный допсог к договору, где указали новую (уменьшенную) сумму. В допсоге написано, что изменения вступят в течении 22 банковских дней, но по факту лимит срезали в течение 3-4 дней.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:56

  uaprofi написав:пополнение карт через терминалы EasyPay и City24 попрежнему бесплатно?


Пополнение бесплатно, но не советую так пополнять карты Альфа банка.
По описанию доступность мгновенно, проводка на следующий день.
По факту 5 раз из 10, доступность на следующий день, проводка через день.
Ты рассчитываешь на эти деньги, а они на сутки подвисают :(

С последним пополнением вообще проблема.
Пополнил 2 разных карты Альфа банка, в терминале Сити 24 еще 07.03.20.
До сих пор денег нет :evil:
Сегодня за целый день представитель на форуме не смогла решить вопрос их зачисления :(
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:05

  Andi_30 написав:
  uaprofi написав:пополнение карт через терминалы EasyPay и City24 попрежнему бесплатно?


Пополнение бесплатно, но не советую так пополнять карты Альфа банка.
По описанию доступность мгновенно, проводка на следующий день.
По факту 5 раз из 10, доступность на следующий день, проводка через день.
Ты рассчитываешь на эти деньги, а они на сутки подвисают :(

С последним пополнением вообще проблема.
Пополнил 2 разных карты Альфа банка, в терминале Сити 24 еще 07.03.20.
До сих пор денег нет :evil:
Сегодня за целый день представитель на форуме не смогла решить вопрос их зачисления :(


При вводе номера карты в терминале Сити 24, терминал отправлял на карту 1 грн для проверки карты?
Если отправлял, то будьте осторожны. В некоторых банках одна или несколько таких операций может привести к блокировке всех счетов за мошеннические операции. К примеру - Банк Конкорд.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:07

Re: Альфа-Банк

Andi_30 написав:Пополнение бесплатно, но не советую так пополнять карты Альфа банка.
По описанию доступность мгновенно, проводка на следующий день.

З Easy pay проблем не було поки що, заходили миттєво й у вихідні. А от з City24 50/50: то відразу, то через пару годин, то лише через дівчат з теплої лінії.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:34

  uaprofi написав:пополнение карт через терминалы EasyPay и City24 попрежнему бесплатно?

Через City24 как-то через раз, а EasyPay проблем вообще никаких, зачисление мгновенное.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:57

  _PORT_UA написав:Ох уж эта Алла. Скинул через банкомат сумму для валютообмена. Но пока они зачислились, курс поменялся. Вопрос, если я снял обратно эти деньги,это норм. Нет овердрафта никаких?

Если карта пакетная, то овера не будет. Точнее он то будет, но алла за овер по пакетным картам не наказывает
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:50

Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:54

  Anadonta написав:Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!


Комиссии не будет, так как вам в этой операции откажут.
WachtAmRhein
 
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