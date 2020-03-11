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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8261826282638264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:25

  Striker написав:Вопрос на миллион. Как понизить кредитный лимит на World Максимум? А то слишком много налили. :)

Striker, добрый день. Необходимо обратиться в отделение и подписать доп.соглашение на понижение лимита.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:28

  Andi_30 написав:
  uaprofi написав:пополнение карт через терминалы EasyPay и City24 попрежнему бесплатно?


Пополнение бесплатно, но не советую так пополнять карты Альфа банка.
По описанию доступность мгновенно, проводка на следующий день.
По факту 5 раз из 10, доступность на следующий день, проводка через день.
Ты рассчитываешь на эти деньги, а они на сутки подвисают :(

С последним пополнением вообще проблема.
Пополнил 2 разных карты Альфа банка, в терминале Сити 24 еще 07.03.20.
До сих пор денег нет :evil:
Сегодня за целый день представитель на форуме не смогла решить вопрос их зачисления :(

Andi_30, добрый день. Пути решения написала вам в ЛС.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:31

  Anadonta написав:Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!

Anadonta, добрый день. Переводы в пользу 3-х лиц без открытия счета - 1% мин. 50 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:47

Alfa_Bank

Спасибо!
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