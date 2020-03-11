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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 08:25
Striker написав:
Вопрос на миллион. Как понизить кредитный лимит на World Максимум? А то слишком много налили.
Striker, добрый день. Необходимо обратиться в отделение и подписать доп.соглашение на понижение лимита.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 08:28
Andi_30 написав: uaprofi написав:
пополнение карт через терминалы EasyPay и City24 попрежнему бесплатно?
Пополнение бесплатно, но не советую так пополнять карты Альфа банка.
По описанию доступность мгновенно, проводка на следующий день.
По факту 5 раз из 10, доступность на следующий день, проводка через день.
Ты рассчитываешь на эти деньги, а они на сутки подвисают
С последним пополнением вообще проблема.
Пополнил 2 разных карты Альфа банка, в терминале Сити 24 еще 07.03.20.
До сих пор денег нет
Сегодня за целый день представитель на форуме не смогла решить вопрос их зачисления
Andi_30, добрый день. Пути решения написала вам в ЛС.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 08:31
Anadonta написав:
Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
Anadonta, добрый день. Переводы в пользу 3-х лиц без открытия счета - 1% мин. 50 грн.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 08:47
Alfa_Bank
Спасибо!
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Anadonta
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:00
Alfa_Bank
В приложении при пополнении карты с другого банка после подтверждения - тишина.
В вебе сейчас вижу - не подтверждено.
Так же было при операциях на прошлой неделе.
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ruvex
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:06
ruvex написав:Alfa_Bank
В приложении при пополнении карты с другого банка после подтверждения - тишина.
В вебе сейчас вижу - не подтверждено.
Так же было при операциях на прошлой неделе.
ruvex, добрый день. Код подтверждения не приходит?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:08
Alfa_Bank написав: Striker написав:
Вопрос на миллион. Как понизить кредитный лимит на World Максимум? А то слишком много налили.
Striker, добрый день. Необходимо обратиться в отделение и подписать доп.соглашение на понижение лимита.
А что так можно было?
Вы же раньше говорили что кред лимит понизить нельзя.
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antey718
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:09
antey718 написав: Alfa_Bank написав: Striker написав:
Вопрос на миллион. Как понизить кредитный лимит на World Максимум? А то слишком много налили.
Striker, добрый день. Необходимо обратиться в отделение и подписать доп.соглашение на понижение лимита.
А что так можно было?
Вы же раньше говорили что кред лимит понизить нельзя.
antey718, добрый день. Можно. Вроде, о невозможности понижения лимита не говорила
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