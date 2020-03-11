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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8263826482658266>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:18

  Vorlon написав:
  antey718 написав:кред лимит понизить нельзя.

Я так понимаю, что понизить нельзя через мобильное приложение. Наверное это имелось в виду...

Vorlon, добрый день. Да, все верно. Об этом писала) Спасибо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:20

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Alfa_Bank
В приложении при пополнении карты с другого банка после подтверждения - тишина.
В вебе сейчас вижу - не подтверждено.
Так же было при операциях на прошлой неделе.

ruvex, добрый день. Код подтверждения не приходит?

В том то и дело приходит, ввожу и тишина.

Напишите, пожалуйста, детали: версия приложения, версия ОС устройства, последовательность действий. Будем проверять. С карты-отправителя списаний нет? Запрос не поступает?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:24

  Alfa_Bank написав:Напишите, пожалуйста, детали: версия приложения, версия ОС устройства, последовательность действий. Будем проверять. С карты-отправителя списаний нет? Запрос не поступает?

Хорошо.
Детали уточню, позже в ЛС.
Списания не было, надеюсь не будет.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:26

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:Напишите, пожалуйста, детали: версия приложения, версия ОС устройства, последовательность действий. Будем проверять. С карты-отправителя списаний нет? Запрос не поступает?

Хорошо.
Детали уточню, позже в ЛС.
Списания не было, надеюсь не будет.

Спасибо. Жду.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:40

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:
  antey718 написав:кред лимит понизить нельзя.

Я так понимаю, что понизить нельзя через мобильное приложение. Наверное это имелось в виду...

Vorlon, добрый день. Да, все верно. Об этом писала) Спасибо.


Точно речь тогда шла об уменьшении лимита через моб приложение. И для меня загадка почему увеличение лимита возможно через приложение, а уменьшение - нет, тем более что для уменьшения не нужны какие-то дополнительные проверки или скоринг клиента. Тот же моно или приват дают менять лимит в обе стороны через приложение.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:26

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:Напишите, пожалуйста, детали: версия приложения, версия ОС устройства, последовательность действий. Будем проверять. С карты-отправителя списаний нет? Запрос не поступает?

Хорошо.
Детали уточню, позже в ЛС.
Списания не было, надеюсь не будет.

Из личного опыта могу сказать, что подобная ситуация происходит в алле если с одной карты донора в течении месяца уже было списано алкиным сервисом кажется 150 тыс или что-то около того, это типа лимит МПС или что-то похожее. Причем аллка запоминает если с данной карты даде пополнялись карты разных людей - но обшая сумма за месяц не должна превышать 150 к. То есть все работает как всегда -приходит код в смс, но потом ничего не происходит и нигде ничего не видно. Первого числа следующего месяца все будет работать как всегда до тех пор пока не уткнется опять в этот лимит. Если к карте есть допка - то с нее спишет без проблем.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:07

Вчера получил смс об возможности пропустить обязательный минимальный платеж.
На чате сказали что на РД можно не платить ОМП
У меня рассрочки, думаю подвох какой-то, логично что срок рассрочек будет также продолжен
Офпред может разъяснить общую тенденцию
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:57

  joik написав:Вчера получил смс об возможности пропустить обязательный минимальный платеж.
На чате сказали что на РД можно не платить ОМП
У меня рассрочки, думаю подвох какой-то, логично что срок рассрочек будет также продолжен
Офпред может разъяснить общую тенденцию

joik, добрый день. Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:26

  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Вчера получил смс об возможности пропустить обязательный минимальный платеж.
На чате сказали что на РД можно не платить ОМП
У меня рассрочки, думаю подвох какой-то, логично что срок рассрочек будет также продолжен
Офпред может разъяснить общую тенденцию

joik, добрый день. Смотрю. Отпишусь.

Платежи по рассрочкам будут сформированы и включены в сумму общей задолженности по картам. ОМП при этом все-равно будет 0 грн. (о чем поступит смс после биллинга). Но кредитные каникулы - это отсрочка только ежемесячного платежа. Если нужно воспользоваться ЛП, например, нужно вносить сформированную сумму.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:40

Alfa_Bank
Понял, спасибо
joik
 
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