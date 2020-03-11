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Альфа-Банк
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:18
Vorlon написав: antey718 написав:
кред лимит понизить нельзя.
Я так понимаю, что понизить нельзя через мобильное приложение. Наверное это имелось в виду...
Vorlon, добрый день. Да, все верно. Об этом писала) Спасибо.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:20
ruvex написав: Alfa_Bank написав: ruvex написав:Alfa_Bank
В приложении при пополнении карты с другого банка после подтверждения - тишина.
В вебе сейчас вижу - не подтверждено.
Так же было при операциях на прошлой неделе.
ruvex, добрый день. Код подтверждения не приходит?
В том то и дело приходит, ввожу и тишина.
Напишите, пожалуйста, детали: версия приложения, версия ОС устройства, последовательность действий. Будем проверять. С карты-отправителя списаний нет? Запрос не поступает?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:24
Alfa_Bank написав:
Напишите, пожалуйста, детали: версия приложения, версия ОС устройства, последовательность действий. Будем проверять. С карты-отправителя списаний нет? Запрос не поступает?
Хорошо.
Детали уточню, позже в ЛС.
Списания не было, надеюсь не будет.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:26
ruvex написав: Alfa_Bank написав:
Напишите, пожалуйста, детали: версия приложения, версия ОС устройства, последовательность действий. Будем проверять. С карты-отправителя списаний нет? Запрос не поступает?
Хорошо.
Детали уточню, позже в ЛС.
Списания не было, надеюсь не будет.
Спасибо. Жду.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:40
Alfa_Bank написав: Vorlon написав: antey718 написав:
кред лимит понизить нельзя.
Я так понимаю, что понизить нельзя через мобильное приложение. Наверное это имелось в виду...
Vorlon, добрый день. Да, все верно. Об этом писала) Спасибо.
Точно речь тогда шла об уменьшении лимита через моб приложение. И для меня загадка почему увеличение лимита возможно через приложение, а уменьшение - нет, тем более что для уменьшения не нужны какие-то дополнительные проверки или скоринг клиента. Тот же моно или приват дают менять лимит в обе стороны через приложение.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:26
ruvex написав: Alfa_Bank написав:
Напишите, пожалуйста, детали: версия приложения, версия ОС устройства, последовательность действий. Будем проверять. С карты-отправителя списаний нет? Запрос не поступает?
Хорошо.
Детали уточню, позже в ЛС.
Списания не было, надеюсь не будет.
Из личного опыта могу сказать, что подобная ситуация происходит в алле если с одной карты донора в течении месяца уже было списано алкиным сервисом кажется 150 тыс или что-то около того, это типа лимит МПС или что-то похожее. Причем аллка запоминает если с данной карты даде пополнялись карты разных людей - но обшая сумма за месяц не должна превышать 150 к. То есть все работает как всегда -приходит код в смс, но потом ничего не происходит и нигде ничего не видно. Первого числа следующего месяца все будет работать как всегда до тех пор пока не уткнется опять в этот лимит. Если к карте есть допка - то с нее спишет без проблем.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:07
Вчера получил смс об возможности пропустить обязательный минимальный платеж.
На чате сказали что на РД можно не платить ОМП
У меня рассрочки, думаю подвох какой-то, логично что срок рассрочек будет также продолжен
Офпред может разъяснить общую тенденцию
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joik
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:57
joik написав:
Вчера получил смс об возможности пропустить обязательный минимальный платеж.
На чате сказали что на РД можно не платить ОМП
У меня рассрочки, думаю подвох какой-то, логично что срок рассрочек будет также продолжен
Офпред может разъяснить общую тенденцию
joik, добрый день. Смотрю. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:26
Alfa_Bank написав: joik написав:
Вчера получил смс об возможности пропустить обязательный минимальный платеж.
На чате сказали что на РД можно не платить ОМП
У меня рассрочки, думаю подвох какой-то, логично что срок рассрочек будет также продолжен
Офпред может разъяснить общую тенденцию
joik, добрый день. Смотрю. Отпишусь.
Платежи по рассрочкам будут сформированы и включены в сумму общей задолженности по картам. ОМП при этом все-равно будет 0 грн. (о чем поступит смс после биллинга). Но кредитные каникулы - это отсрочка только ежемесячного платежа. Если нужно воспользоваться ЛП, например, нужно вносить сформированную сумму.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:40
Alfa_Bank
Понял, спасибо
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