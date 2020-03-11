Додано: Чет 12 бер, 2020 12:26

ruvex написав: Alfa_Bank написав: Напишите, пожалуйста, детали: версия приложения, версия ОС устройства, последовательность действий. Будем проверять. С карты-отправителя списаний нет? Запрос не поступает? Напишите, пожалуйста, детали: версия приложения, версия ОС устройства, последовательность действий. Будем проверять. С карты-отправителя списаний нет? Запрос не поступает?

Хорошо.

Детали уточню, позже в ЛС.

Списания не было, надеюсь не будет. Хорошо.Детали уточню, позже в ЛС.Списания не было, надеюсь не будет.

Из личного опыта могу сказать, что подобная ситуация происходит в алле если с одной карты донора в течении месяца уже было списано алкиным сервисом кажется 150 тыс или что-то около того, это типа лимит МПС или что-то похожее. Причем аллка запоминает если с данной карты даде пополнялись карты разных людей - но обшая сумма за месяц не должна превышать 150 к. То есть все работает как всегда -приходит код в смс, но потом ничего не происходит и нигде ничего не видно. Первого числа следующего месяца все будет работать как всегда до тех пор пока не уткнется опять в этот лимит. Если к карте есть допка - то с нее спишет без проблем.