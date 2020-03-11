|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:41
joik написав:
Вчера получил смс об возможности пропустить обязательный минимальный платеж.
На чате сказали что на РД можно не платить ОМП
У меня рассрочки, думаю подвох какой-то, логично что срок рассрочек будет также продолжен
Офпред может разъяснить общую тенденцию
Это для спонсоров.
Если вы сидите в грейсе и не планируете из него вылазить - продолжайте делать все по прежнему и не ведитесь на эти "каникулы"
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2658
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:48
curiousobro написав: joik написав:
Вчера получил смс об возможности пропустить обязательный минимальный платеж.
На чате сказали что на РД можно не платить ОМП
У меня рассрочки, думаю подвох какой-то, логично что срок рассрочек будет также продолжен
Офпред может разъяснить общую тенденцию
Это для спонсоров.
Если вы сидите в грейсе и не планируете из него вылазить - продолжайте делать все по прежнему и не ведитесь на эти "каникулы"
Внутренне склоняюсь к оплате ОМП, ведь чем больше срок,тем больше переплата
Думаю не пользоваться этой возможностью
Получается, что месяц каникул, а рассрочку оплатиш месяцем попозже
По интуиции Вы правы
-
joik
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|39330
|4769171
|
|
|6722
|1560855
|
|
|15663
|2166328
|
|