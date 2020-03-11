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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8263826482658266

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:41

  joik написав:Вчера получил смс об возможности пропустить обязательный минимальный платеж.
На чате сказали что на РД можно не платить ОМП
У меня рассрочки, думаю подвох какой-то, логично что срок рассрочек будет также продолжен
Офпред может разъяснить общую тенденцию

Это для спонсоров.
Если вы сидите в грейсе и не планируете из него вылазить - продолжайте делать все по прежнему и не ведитесь на эти "каникулы"
curiousobro
 
Повідомлень: 2658
З нами з: 21.07.17
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:48

  curiousobro написав:
  joik написав:Вчера получил смс об возможности пропустить обязательный минимальный платеж.
На чате сказали что на РД можно не платить ОМП
У меня рассрочки, думаю подвох какой-то, логично что срок рассрочек будет также продолжен
Офпред может разъяснить общую тенденцию

Это для спонсоров.
Если вы сидите в грейсе и не планируете из него вылазить - продолжайте делать все по прежнему и не ведитесь на эти "каникулы"


Внутренне склоняюсь к оплате ОМП, ведь чем больше срок,тем больше переплата
Думаю не пользоваться этой возможностью
Получается, что месяц каникул, а рассрочку оплатиш месяцем попозже
По интуиции Вы правы
joik
 
Повідомлень: 215
З нами з: 24.07.17
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  #<1 ... 8263826482658266
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