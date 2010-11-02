Это для спонсоров.
Если вы сидите в грейсе и не планируете из него вылазить - продолжайте делать все по прежнему и не ведитесь на эти "каникулы"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:41
Это для спонсоров.
Если вы сидите в грейсе и не планируете из него вылазить - продолжайте делать все по прежнему и не ведитесь на эти "каникулы"
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:48
Внутренне склоняюсь к оплате ОМП, ведь чем больше срок,тем больше переплата
Думаю не пользоваться этой возможностью
Получается, что месяц каникул, а рассрочку оплатиш месяцем попозже
По интуиции Вы правы
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:45
Альфабанк просто закрыл мою карту без объяснений
Alfa_Bank
Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью, с горячей линией решение меня не удовлетворило.
Ситуация следующая. У меня пакет "Комфорт", к нему по 50грн выпущены евровая и долларовая карта в феврале 2019г.
Сегодня я пошел в отделение, чтобы пополнить евровую карту. Из кассы - к менеджерам. "Счет подвязанный к карте закрыт" - пишите в чат поддержки. В чате обещали решение дать позднее. Потом пришло смс: "Шановный клієнте! По Вашому запиту є рішення - рахунок був закритий на підставні ДКБО, по причині незатебованності рахунку. Дякуємо за співпрацю."
Интересно, что это за "підставні ДКБО", надеюсь просто орфографическая ошибка. Позвонил на горячую линию (кстати, номер на 0800 не работает)смысл их ответа: "На основании ДКБО банк может закрывать счет без пояснения причин в любой момент", пункт где это написано ответить затруднились, сказали читать ДКБО на сайте. Как альтернатива - открывать новый счет и карту снова на платной основе, причем "если в том же пакете Комфорт - то только в отделении".
Причем карта использовалась, последняя операция - 26 февраля на 5000грн - валютообмен. Остаток был нулевой.
Получается ситуация. Я открыл карту, платно. Банк без объяснений ее закрыл и предлагает снова платно ее открыть, а потом, что, завтра снова ее закроет и опять плати и т.д.? Кстати, в ДКБО я не нашел (правда его лишь бегло просмотрел) такого пункта.
Карта пропала и из приложения, причем без всяких уведомлений.
Помогите разрешить ситуацию и правда ли что банк может без причин закрыть счет?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:36
Re: Альфа-Банк
Для валютообмена можете бесплатно выпустить fast card в долларах и ЕВРО, ну а то,что закрыли карты выпущенные на платной основе - безобразие конечно
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:16
toleranza, добрый день. Согласно п.10.3 ДКБО Банк имеет право закрыть счета.
10.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:51
Re: Альфа-Банк
Доброго дня, шановні учасники форуму! По ситуації з приводу бонусної програми Vodafon. Ми як банк передаємо всю інформацію з приводу незадоволеності своїх клієнтів в якості аргументів для перегляду поточних умов. Але, на жаль, впливу на програму лояльності не маємо( Умови за даною програмою формує компанія Vodafone.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:59
Я не клиент Водафона. Но со стороны думается, что правильно закрыть этот проект и поставить на нём жирную точку чтобы не позориться. Во всяком случае оформление новых карт.
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