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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:41
joik написав:
Вчера получил смс об возможности пропустить обязательный минимальный платеж.
На чате сказали что на РД можно не платить ОМП
У меня рассрочки, думаю подвох какой-то, логично что срок рассрочек будет также продолжен
Офпред может разъяснить общую тенденцию
Это для спонсоров.
Если вы сидите в грейсе и не планируете из него вылазить - продолжайте делать все по прежнему и не ведитесь на эти "каникулы"
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curiousobro
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:48
curiousobro написав: joik написав:
Вчера получил смс об возможности пропустить обязательный минимальный платеж.
На чате сказали что на РД можно не платить ОМП
У меня рассрочки, думаю подвох какой-то, логично что срок рассрочек будет также продолжен
Офпред может разъяснить общую тенденцию
Это для спонсоров.
Если вы сидите в грейсе и не планируете из него вылазить - продолжайте делать все по прежнему и не ведитесь на эти "каникулы"
Внутренне склоняюсь к оплате ОМП, ведь чем больше срок,тем больше переплата
Думаю не пользоваться этой возможностью
Получается, что месяц каникул, а рассрочку оплатиш месяцем попозже
По интуиции Вы правы
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joik
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:45
Alfa_Bank
Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью, с горячей линией решение меня не удовлетворило.
Ситуация следующая. У меня пакет "Комфорт", к нему по 50грн выпущены евровая и долларовая карта в феврале 2019г.
Сегодня я пошел в отделение, чтобы пополнить евровую карту. Из кассы - к менеджерам. "Счет подвязанный к карте закрыт" - пишите в чат поддержки. В чате обещали решение дать позднее. Потом пришло смс: "Шановный клієнте! По Вашому запиту є рішення - рахунок був закритий на підставні ДКБО, по причині незатебованності рахунку. Дякуємо за співпрацю."
Интересно, что это за "підставні ДКБО", надеюсь просто орфографическая ошибка. Позвонил на горячую линию (кстати, номер на 0800 не работает)смысл их ответа: "На основании ДКБО банк может закрывать счет без пояснения причин в любой момент", пункт где это написано ответить затруднились, сказали читать ДКБО на сайте. Как альтернатива - открывать новый счет и карту снова на платной основе, причем "если в том же пакете Комфорт - то только в отделении".
Причем карта использовалась, последняя операция - 26 февраля на 5000грн - валютообмен. Остаток был нулевой.
Получается ситуация. Я открыл карту, платно. Банк без объяснений ее закрыл и предлагает снова платно ее открыть, а потом, что, завтра снова ее закроет и опять плати и т.д.? Кстати, в ДКБО я не нашел (правда его лишь бегло просмотрел) такого пункта.
Карта пропала и из приложения, причем без всяких уведомлений.
Помогите разрешить ситуацию и правда ли что банк может без причин закрыть счет?
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toleranza
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:36
toleranza написав:
Я открыл карту, платно. Банк без объяснений ее закрыл и предлагает снова платно ее открыть, а потом, что, завтра снова ее закроет и опять плати и т.д.? Кстати, в ДКБО я не нашел (правда его лишь бегло просмотрел) такого пункта.
Для валютообмена можете бесплатно выпустить fast card в долларах и ЕВРО, ну а то,что закрыли карты выпущенные на платной основе - безобразие конечно
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velvet
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:16
toleranza написав:Alfa_Bank
Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью, с горячей линией решение меня не удовлетворило.
Ситуация следующая. У меня пакет "Комфорт", к нему по 50грн выпущены евровая и долларовая карта в феврале 2019г.
Сегодня я пошел в отделение, чтобы пополнить евровую карту. Из кассы - к менеджерам. "Счет подвязанный к карте закрыт" - пишите в чат поддержки. В чате обещали решение дать позднее. Потом пришло смс: "Шановный клієнте! По Вашому запиту є рішення - рахунок був закритий на підставні ДКБО, по причині незатебованності рахунку. Дякуємо за співпрацю."
Интересно, что это за "підставні ДКБО", надеюсь просто орфографическая ошибка. Позвонил на горячую линию (кстати, номер на 0800 не работает)смысл их ответа: "На основании ДКБО банк может закрывать счет без пояснения причин в любой момент", пункт где это написано ответить затруднились, сказали читать ДКБО на сайте. Как альтернатива - открывать новый счет и карту снова на платной основе, причем "если в том же пакете Комфорт - то только в отделении".
Причем карта использовалась, последняя операция - 26 февраля на 5000грн - валютообмен. Остаток был нулевой.
Получается ситуация. Я открыл карту, платно. Банк без объяснений ее закрыл и предлагает снова платно ее открыть, а потом, что, завтра снова ее закроет и опять плати и т.д.? Кстати, в ДКБО я не нашел (правда его лишь бегло просмотрел) такого пункта.
Карта пропала и из приложения, причем без всяких уведомлений.
Помогите разрешить ситуацию и правда ли что банк может без причин закрыть счет?
toleranza, добрый день. Согласно п.10.3 ДКБО Банк имеет право закрыть счета.
10.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:51
Доброго дня, шановні учасники форуму! По ситуації з приводу бонусної програми Vodafonе. Ми як банк передаємо всю інформацію з приводу незадоволеності своїх клієнтів в якості аргументів для перегляду поточних умов. Але, на жаль, впливу на програму лояльності не маємо( Умови за даною програмою формує компанія Vodafone.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 13 бер, 2020 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:59
Alfa_Bank написав:
Доброго дня, шановні учасники форуму! По ситуації з приводу бонусної програми Vodafon. Ми як банк передаємо всю інформацію з приводу незадоволеності своїх клієнтів в якості аргументів для перегляду поточних умов. Але, на жаль, впливу на програму лояльності не маємо( Умови за даною програмою формує компанія Vodafone.
Я не клиент Водафона. Но со стороны думается, что правильно закрыть этот проект и поставить на нём жирную точку чтобы не позориться. Во всяком случае оформление новых карт.
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Vorlon
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:22
Alfa_Bank написав: toleranza написав:Alfa_Bank
Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью, с горячей линией решение меня не удовлетворило.
Ситуация следующая. У меня пакет "Комфорт", к нему по 50грн выпущены евровая и долларовая карта в феврале 2019г.
Сегодня я пошел в отделение, чтобы пополнить евровую карту. Из кассы - к менеджерам. "Счет подвязанный к карте закрыт" - пишите в чат поддержки. В чате обещали решение дать позднее. Потом пришло смс: "Шановный клієнте! По Вашому запиту є рішення - рахунок був закритий на підставні ДКБО, по причині незатебованності рахунку. Дякуємо за співпрацю."
Интересно, что это за "підставні ДКБО", надеюсь просто орфографическая ошибка. Позвонил на горячую линию (кстати, номер на 0800 не работает)смысл их ответа: "На основании ДКБО банк может закрывать счет без пояснения причин в любой момент", пункт где это написано ответить затруднились, сказали читать ДКБО на сайте. Как альтернатива - открывать новый счет и карту снова на платной основе, причем "если в том же пакете Комфорт - то только в отделении".
Причем карта использовалась, последняя операция - 26 февраля на 5000грн - валютообмен. Остаток был нулевой.
Получается ситуация. Я открыл карту, платно. Банк без объяснений ее закрыл и предлагает снова платно ее открыть, а потом, что, завтра снова ее закроет и опять плати и т.д.? Кстати, в ДКБО я не нашел (правда его лишь бегло просмотрел) такого пункта.
Карта пропала и из приложения, причем без всяких уведомлений.
Помогите разрешить ситуацию и правда ли что банк может без причин закрыть счет?
toleranza, добрый день. Согласно п.10.3 ДКБО Банк имеет право закрыть счета.
10.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
Я вас прям не узнаю, клиент пишет, что только год назад открыл платную карту, а последнюю операцию провёл 26 февраля, тоесть ещё даже месяца не прошло.
Мне тоже любопытно основание закрытия платной карты через две недели после последней операции
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:32
Stringer написав: Alfa_Bank написав: toleranza написав:Alfa_Bank
Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью, с горячей линией решение меня не удовлетворило.
Ситуация следующая. У меня пакет "Комфорт", к нему по 50грн выпущены евровая и долларовая карта в феврале 2019г.
Сегодня я пошел в отделение, чтобы пополнить евровую карту. Из кассы - к менеджерам. "Счет подвязанный к карте закрыт" - пишите в чат поддержки. В чате обещали решение дать позднее. Потом пришло смс: "Шановный клієнте! По Вашому запиту є рішення - рахунок був закритий на підставні ДКБО, по причині незатебованності рахунку. Дякуємо за співпрацю."
Интересно, что это за "підставні ДКБО", надеюсь просто орфографическая ошибка. Позвонил на горячую линию (кстати, номер на 0800 не работает)смысл их ответа: "На основании ДКБО банк может закрывать счет без пояснения причин в любой момент", пункт где это написано ответить затруднились, сказали читать ДКБО на сайте. Как альтернатива - открывать новый счет и карту снова на платной основе, причем "если в том же пакете Комфорт - то только в отделении".
Причем карта использовалась, последняя операция - 26 февраля на 5000грн - валютообмен. Остаток был нулевой.
Получается ситуация. Я открыл карту, платно. Банк без объяснений ее закрыл и предлагает снова платно ее открыть, а потом, что, завтра снова ее закроет и опять плати и т.д.? Кстати, в ДКБО я не нашел (правда его лишь бегло просмотрел) такого пункта.
Карта пропала и из приложения, причем без всяких уведомлений.
Помогите разрешить ситуацию и правда ли что банк может без причин закрыть счет?
toleranza, добрый день. Согласно п.10.3 ДКБО Банк имеет право закрыть счета.
10.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
Я вас прям не узнаю, клиент пишет, что только год назад открыл платную карту, а последнюю операцию провёл 26 февраля, тоесть ещё даже месяца не прошло.
Мне тоже любопытно основание закрытия платной карты через две недели после последней операции
Stringer, добрый день. В ЛС просто данные запросила.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:51
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня, шановні учасники форуму! По ситуації з приводу бонусної програми Vodafon. Ми як банк передаємо всю інформацію з приводу незадоволеності своїх клієнтів в якості аргументів для перегляду поточних умов. Але, на жаль, впливу на програму лояльності не маємо( Умови за даною програмою формує компанія Vodafone.
Я не клиент Водафона. Но со стороны думается, что правильно закрыть этот проект и поставить на нём жирную точку чтобы не позориться. Во всяком случае оформление новых карт.
Вместо данного проекта лучше с магазином VARUS договорится, чтобы была кредитка VARUS. Тарифы такие, как у Эко.
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