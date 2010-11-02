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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:01
Добрый день, Alfa_Bank!
Не получается подвязать к программе LoungeKey свежеполученную карту AlfaTravel с BIN 490915.
По большинству БИН-чекеров она видна как карта Виза Классик американского банка. И только на одном из просмотренных отображается ее реальный статус.
Когда будет обновлена информация, в т.ч. и в программе LoungeKey, чтобы была возможность пользоваться сервисом?
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:05
ANDRII_DNIPRO написав:
Добрый день, Alfa_Bank!
Не получается подвязать к программе LoungeKey свежеполученную карту AlfaTravel с BIN 490915.
По большинству БИН-чекеров она видна как карта Виза Классик американского банка. И только на одном из просмотренных отображается ее реальный статус.
Когда будет обновлена информация, в т.ч. и в программе LoungeKey, чтобы была возможность пользоваться сервисом?
ANDRII_DNIPRO, добрый день. Напишите номер счета в ЛС, пожалуйста. Уточню.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:11
Alfa_Bank написав:
Доброго дня, шановні учасники форуму! По ситуації з приводу бонусної програми Vodafonе. Ми як банк передаємо всю інформацію з приводу незадоволеності своїх клієнтів в якості аргументів для перегляду поточних умов. Але, на жаль, впливу на програму лояльності не маємо( Умови за даною програмою формує компанія Vodafone.
тогда прекращайте этот ко-бренд с этой компанией и ищите нового адекватного партнера для нового-ко-бренда. Это уже ваше лицо.
Теперь это просто пластик без программы лояльности по нему.
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