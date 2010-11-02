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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8264826582668267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:01

Re: Альфа-Банк

Добрый день, Alfa_Bank!

Не получается подвязать к программе LoungeKey свежеполученную карту AlfaTravel с BIN 490915.

По большинству БИН-чекеров она видна как карта Виза Классик американского банка. И только на одном из просмотренных отображается ее реальный статус.

Когда будет обновлена информация, в т.ч. и в программе LoungeKey, чтобы была возможность пользоваться сервисом?
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:05

  ANDRII_DNIPRO написав:Добрый день, Alfa_Bank!

Не получается подвязать к программе LoungeKey свежеполученную карту AlfaTravel с BIN 490915.

По большинству БИН-чекеров она видна как карта Виза Классик американского банка. И только на одном из просмотренных отображается ее реальный статус.

Когда будет обновлена информация, в т.ч. и в программе LoungeKey, чтобы была возможность пользоваться сервисом?

ANDRII_DNIPRO, добрый день. Напишите номер счета в ЛС, пожалуйста. Уточню.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:11

  Alfa_Bank написав:Доброго дня, шановні учасники форуму! По ситуації з приводу бонусної програми Vodafonе. Ми як банк передаємо всю інформацію з приводу незадоволеності своїх клієнтів в якості аргументів для перегляду поточних умов. Але, на жаль, впливу на програму лояльності не маємо( Умови за даною програмою формує компанія Vodafone.


тогда прекращайте этот ко-бренд с этой компанией и ищите нового адекватного партнера для нового-ко-бренда. Это уже ваше лицо.
Теперь это просто пластик без программы лояльности по нему.
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