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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8265826682678268>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:01

Re: Альфа-Банк

Добрый день, Alfa_Bank!

Не получается подвязать к программе LoungeKey свежеполученную карту AlfaTravel с BIN 490915.

По большинству БИН-чекеров она видна как карта Виза Классик американского банка. И только на одном из просмотренных отображается ее реальный статус.

Когда будет обновлена информация, в т.ч. и в программе LoungeKey, чтобы была возможность пользоваться сервисом?
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:05

  ANDRII_DNIPRO написав:Добрый день, Alfa_Bank!

Не получается подвязать к программе LoungeKey свежеполученную карту AlfaTravel с BIN 490915.

По большинству БИН-чекеров она видна как карта Виза Классик американского банка. И только на одном из просмотренных отображается ее реальный статус.

Когда будет обновлена информация, в т.ч. и в программе LoungeKey, чтобы была возможность пользоваться сервисом?

ANDRII_DNIPRO, добрый день. Напишите номер счета в ЛС, пожалуйста. Уточню.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:11

  Alfa_Bank написав:Доброго дня, шановні учасники форуму! По ситуації з приводу бонусної програми Vodafonе. Ми як банк передаємо всю інформацію з приводу незадоволеності своїх клієнтів в якості аргументів для перегляду поточних умов. Але, на жаль, впливу на програму лояльності не маємо( Умови за даною програмою формує компанія Vodafone.


тогда прекращайте этот ко-бренд с этой компанией и ищите нового адекватного партнера для нового-ко-бренда. Это уже ваше лицо.
Теперь это просто пластик без программы лояльности по нему.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:04

Re: Альфа-Банк

Открыл карту Максимуи 2.0 месяц назад
Ч-з чат приложения дал заявку на отключение всех страховок
Отключение страховок подтвердили
И вот сегодня - нате платеж за страховку

Альфа мелким шулерством промышляет?
xxtop
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:09

  xxtop написав:Открыл карту Максимуи 2.0 месяц назад
Ч-з чат приложения дал заявку на отключение всех страховок
Отключение страховок подтвердили
И вот сегодня - нате платеж за страховку

Альфа мелким шулерством промышляет?

xxtop, добрый день. Дайте номер счета, пожалуйста. Проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:09

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  toleranza написав:Alfa_Bank
Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью, с горячей линией решение меня не удовлетворило.

Ситуация следующая. У меня пакет "Комфорт", к нему по 50грн выпущены евровая и долларовая карта в феврале 2019г.

Сегодня я пошел в отделение, чтобы пополнить евровую карту. Из кассы - к менеджерам. "Счет подвязанный к карте закрыт" - пишите в чат поддержки. В чате обещали решение дать позднее. Потом пришло смс: "Шановный клієнте! По Вашому запиту є рішення - рахунок був закритий на підставні ДКБО, по причині незатебованності рахунку. Дякуємо за співпрацю."
Интересно, что это за "підставні ДКБО", надеюсь просто орфографическая ошибка. Позвонил на горячую линию (кстати, номер на 0800 не работает)смысл их ответа: "На основании ДКБО банк может закрывать счет без пояснения причин в любой момент", пункт где это написано ответить затруднились, сказали читать ДКБО на сайте. Как альтернатива - открывать новый счет и карту снова на платной основе, причем "если в том же пакете Комфорт - то только в отделении".

Причем карта использовалась, последняя операция - 26 февраля на 5000грн - валютообмен. Остаток был нулевой.

Получается ситуация. Я открыл карту, платно. Банк без объяснений ее закрыл и предлагает снова платно ее открыть, а потом, что, завтра снова ее закроет и опять плати и т.д.? Кстати, в ДКБО я не нашел (правда его лишь бегло просмотрел) такого пункта.

Карта пропала и из приложения, причем без всяких уведомлений.
Помогите разрешить ситуацию и правда ли что банк может без причин закрыть счет?

toleranza, добрый день. Согласно п.10.3 ДКБО Банк имеет право закрыть счета.
10.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.

Я вас прям не узнаю, клиент пишет, что только год назад открыл платную карту, а последнюю операцию провёл 26 февраля, тоесть ещё даже месяца не прошло.
Мне тоже любопытно основание закрытия платной карты через две недели после последней операции


При помощи Alfa_Bank ситуация разрешилась, счет и карта восстановлены. Благодарю!
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toleranza
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:14

Re: Альфа-Банк

Подскажите как работает пакет Максимум 2,0
Расчетный период закончился вчера
В выписке стоит дата погашения мин платежа - до 10-04
для того чтобы оставаться в льготном периоде и не платить %
достаточно ли
погасить долг на конец этого расчетного периода (на вчера)
или необходимо погасить весь долг который будет на 10-04
xxtop
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:19

  Alfa_Bank написав:
  xxtop написав:Открыл карту Максимуи 2.0 месяц назад
Ч-з чат приложения дал заявку на отключение всех страховок
Отключение страховок подтвердили
И вот сегодня - нате платеж за страховку

xxtop, добрый день. Дайте номер счета, пожалуйста. Проверю.


UA023003460000026207906666200
xxtop
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:24

  xxtop написав:Подскажите как работает пакет Максимум 2,0
Расчетный период закончился вчера
В выписке стоит дата погашения мин платежа - до 10-04
для того чтобы оставаться в льготном периоде и не платить %
достаточно ли
погасить долг на конец этого расчетного периода (на вчера)
или необходимо погасить весь долг который будет на 10-04

xxtop, в РД вам рассчитывается сумма для ЛП, которую необходимо погасить до следующей РД, чтоб быть в льготном периоде. Будущие траты погашать не нужно - это будет новый ЛП и они войдут в сумму, что будет выставлена к погашению в апреле.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:32

  xxtop написав:
  Alfa_Bank написав:
  xxtop написав:Открыл карту Максимуи 2.0 месяц назад
Ч-з чат приложения дал заявку на отключение всех страховок
Отключение страховок подтвердили
И вот сегодня - нате платеж за страховку

xxtop, добрый день. Дайте номер счета, пожалуйста. Проверю.


UA023003460000026207906666200

Взяла в работу. Отпишусь.
Alfa_Bank
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