Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:40
Оплачивал пошлину Максимкой и произошло странное: платеж в POS терминале Привата прошёл, но при этом лимит по карте был нулевой. Я позже лимит-то поднял, но на момент получения чека с авторизацией платежа он еще был нулевым.
Esq
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:57
Подскажите, если оформить евровую карту в приложении дополнительно к долларово-гривневой Ультре, на нее комиссии за обслуживание не будет? В тарифах нет.
ishvara
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:02
ishvara написав:
Подскажите, если оформить евровую карту в приложении дополнительно к долларово-гривневой Ультре, на нее комиссии за обслуживание не будет? В тарифах нет.
ishvara, добрый день. В приложении оформляется фаст-карта. У нее свои тарифы -
https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf
.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:04
ishvara написав:
Подскажите, если оформить евровую карту в приложении дополнительно к долларово-гривневой Ультре, на нее комиссии за обслуживание не будет? В тарифах нет.
https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi
Картка "Fast Card" (для оформлення через Мобільний додаток)
https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf
Esq
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:06
Я платы за обслуживание в тарифах не нашел, только смс информирование.
ishvara
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