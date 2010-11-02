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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8265826682678268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:40

Оплачивал пошлину Максимкой и произошло странное: платеж в POS терминале Привата прошёл, но при этом лимит по карте был нулевой. Я позже лимит-то поднял, но на момент получения чека с авторизацией платежа он еще был нулевым.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:57

Подскажите, если оформить евровую карту в приложении дополнительно к долларово-гривневой Ультре, на нее комиссии за обслуживание не будет? В тарифах нет.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:02

  ishvara написав:Подскажите, если оформить евровую карту в приложении дополнительно к долларово-гривневой Ультре, на нее комиссии за обслуживание не будет? В тарифах нет.

ishvara, добрый день. В приложении оформляется фаст-карта. У нее свои тарифы - https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:04

  ishvara написав:Подскажите, если оформить евровую карту в приложении дополнительно к долларово-гривневой Ультре, на нее комиссии за обслуживание не будет? В тарифах нет.

https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi
Картка "Fast Card" (для оформлення через Мобільний додаток)
https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:06

Я платы за обслуживание в тарифах не нашел, только смс информирование.
ishvara
 
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