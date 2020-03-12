Оплачивал пошлину Максимкой и произошло странное: платеж в POS терминале Привата прошёл, но при этом лимит по карте был нулевой. Я позже лимит-то поднял, но на момент получения чека с авторизацией платежа он еще был нулевым.
Alfa_Bank написав:Alfa_Bank Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью, с горячей линией решение меня не удовлетворило.
Ситуация следующая. У меня пакет "Комфорт", к нему по 50грн выпущены евровая и долларовая карта в феврале 2019г.
Сегодня я пошел в отделение, чтобы пополнить евровую карту. Из кассы - к менеджерам. "Счет подвязанный к карте закрыт" - пишите в чат поддержки. В чате обещали решение дать позднее. Потом пришло смс: "Шановный клієнте! По Вашому запиту є рішення - рахунок був закритий на підставні ДКБО, по причині незатебованності рахунку. Дякуємо за співпрацю." Интересно, что это за "підставні ДКБО", надеюсь просто орфографическая ошибка. Позвонил на горячую линию (кстати, номер на 0800 не работает)смысл их ответа: "На основании ДКБО банк может закрывать счет без пояснения причин в любой момент", пункт где это написано ответить затруднились, сказали читать ДКБО на сайте. Как альтернатива - открывать новый счет и карту снова на платной основе, причем "если в том же пакете Комфорт - то только в отделении".
Причем карта использовалась, последняя операция - 26 февраля на 5000грн - валютообмен. Остаток был нулевой.
Получается ситуация. Я открыл карту, платно. Банк без объяснений ее закрыл и предлагает снова платно ее открыть, а потом, что, завтра снова ее закроет и опять плати и т.д.? Кстати, в ДКБО я не нашел (правда его лишь бегло просмотрел) такого пункта.
Карта пропала и из приложения, причем без всяких уведомлений. Помогите разрешить ситуацию и правда ли что банк может без причин закрыть счет?
toleranza, добрый день. Согласно п.10.3 ДКБО Банк имеет право закрыть счета. 10.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється: 10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
Я вас прям не узнаю, клиент пишет, что только год назад открыл платную карту, а последнюю операцию провёл 26 февраля, тоесть ещё даже месяца не прошло. Мне тоже любопытно основание закрытия платной карты через две недели после последней операции
При помощи Alfa_Bank ситуация разрешилась, счет и карта восстановлены. Благодарю!
А нет, ложная тревога Только что из отделения - два часа потерянного времени между менеджерами и кассой. У менеджеров: счет и карта активны, на кассе - "ошибка идентификации" и по карте и по счету. Коллеги, может кто подскажет у кого еще есть онлайн обмен валют с такими вкусными курсами как в Альфе?