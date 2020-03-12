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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8265826682678268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:40

Оплачивал пошлину Максимкой и произошло странное: платеж в POS терминале Привата прошёл, но при этом лимит по карте был нулевой. Я позже лимит-то поднял, но на момент получения чека с авторизацией платежа он еще был нулевым.
Esq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:57

Подскажите, если оформить евровую карту в приложении дополнительно к долларово-гривневой Ультре, на нее комиссии за обслуживание не будет? В тарифах нет.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:02

  ishvara написав:Подскажите, если оформить евровую карту в приложении дополнительно к долларово-гривневой Ультре, на нее комиссии за обслуживание не будет? В тарифах нет.

ishvara, добрый день. В приложении оформляется фаст-карта. У нее свои тарифы - https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:04

  ishvara написав:Подскажите, если оформить евровую карту в приложении дополнительно к долларово-гривневой Ультре, на нее комиссии за обслуживание не будет? В тарифах нет.

https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi
Картка "Fast Card" (для оформлення через Мобільний додаток)
https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:06

Я платы за обслуживание в тарифах не нашел, только смс информирование. Так и есть?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:21

  ishvara написав:Я платы за обслуживание в тарифах не нашел, только смс информирование. Так и есть?

Да)
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8244
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:28

  toleranza написав:
  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:Alfa_Bank
Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью, с горячей линией решение меня не удовлетворило.

Ситуация следующая. У меня пакет "Комфорт", к нему по 50грн выпущены евровая и долларовая карта в феврале 2019г.

Сегодня я пошел в отделение, чтобы пополнить евровую карту. Из кассы - к менеджерам. "Счет подвязанный к карте закрыт" - пишите в чат поддержки. В чате обещали решение дать позднее. Потом пришло смс: "Шановный клієнте! По Вашому запиту є рішення - рахунок був закритий на підставні ДКБО, по причині незатебованності рахунку. Дякуємо за співпрацю."
Интересно, что это за "підставні ДКБО", надеюсь просто орфографическая ошибка. Позвонил на горячую линию (кстати, номер на 0800 не работает)смысл их ответа: "На основании ДКБО банк может закрывать счет без пояснения причин в любой момент", пункт где это написано ответить затруднились, сказали читать ДКБО на сайте. Как альтернатива - открывать новый счет и карту снова на платной основе, причем "если в том же пакете Комфорт - то только в отделении".

Причем карта использовалась, последняя операция - 26 февраля на 5000грн - валютообмен. Остаток был нулевой.

Получается ситуация. Я открыл карту, платно. Банк без объяснений ее закрыл и предлагает снова платно ее открыть, а потом, что, завтра снова ее закроет и опять плати и т.д.? Кстати, в ДКБО я не нашел (правда его лишь бегло просмотрел) такого пункта.

Карта пропала и из приложения, причем без всяких уведомлений.
Помогите разрешить ситуацию и правда ли что банк может без причин закрыть счет?

toleranza, добрый день. Согласно п.10.3 ДКБО Банк имеет право закрыть счета.
10.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.

Я вас прям не узнаю, клиент пишет, что только год назад открыл платную карту, а последнюю операцию провёл 26 февраля, тоесть ещё даже месяца не прошло.
Мне тоже любопытно основание закрытия платной карты через две недели после последней операции


При помощи Alfa_Bank ситуация разрешилась, счет и карта восстановлены. Благодарю!

А нет, ложная тревога :twisted: Только что из отделения - два часа потерянного времени между менеджерами и кассой. У менеджеров: счет и карта активны, на кассе - "ошибка идентификации" и по карте и по счету. Коллеги, может кто подскажет у кого еще есть онлайн обмен валют с такими вкусными курсами как в Альфе?
toleranza
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:44

toleranza в тасе еще вкуснее :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:17

  toleranza написав:Коллеги, может кто подскажет у кого еще есть онлайн обмен валют с такими вкусными курсами как в Альфе?


вкусность обмена валют ситуативна. потому лучше иметь карты нескольких банков.

  omb написав:toleranza в тасе еще вкуснее :)

только про кучу гемора вы забыли если деньги не в банке в момент когда поменять захотелось. :wink:
mephala
 
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