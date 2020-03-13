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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:59
proftpd66 написав:
В каких банках можно открыть карту или только счет в фунт GPB?
УкрЕксім
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greenozon
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anis