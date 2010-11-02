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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8266826782688269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:59

  proftpd66 написав:В каких банках можно открыть карту или только счет в фунт GPB?

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:58

Шо опять?

Ситуация - на карте порядка 10К оплата на сумму порядка 9,9К. Пытаюсь платить - недостаточно средств. В пуше приходит сообщение что доступно 9,8К. Такого не может быть - поэтому пишу в чат. Оператор берет паузу потом выдает: "Мы знаем о ситуации. Исправлением "ОЖИДАЕМ" в ближайшее время. Мы ценим ваше "бла-бла-бла" и принимаем все необходимое "бла-бла-бла". Приносим "бла-бла-бла".
Мои вопросы: "Из вашего ответа я так и не понял, что мне делать? Ждать? Сколько? И что это за ситуация такая?"
Ответы оператора: "Баланс будет исправлен в ближайшее время. Ожидайте. Этот вопрос уже решают".

Я конечно все понимаю, но стабильность постоянно вылазящих "боков" в Алле как нигде :evil:
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Flamingo
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