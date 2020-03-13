УкрЕксім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:59
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:58
Шо опять?
Ситуация - на карте порядка 10К оплата на сумму порядка 9,9К. Пытаюсь платить - недостаточно средств. В пуше приходит сообщение что доступно 9,8К. Такого не может быть - поэтому пишу в чат. Оператор берет паузу потом выдает: "Мы знаем о ситуации. Исправлением "ОЖИДАЕМ" в ближайшее время. Мы ценим ваше "бла-бла-бла" и принимаем все необходимое "бла-бла-бла". Приносим "бла-бла-бла".
Мои вопросы: "Из вашего ответа я так и не понял, что мне делать? Ждать? Сколько? И что это за ситуация такая?"
Ответы оператора: "Баланс будет исправлен в ближайшее время. Ожидайте. Этот вопрос уже решают".
Я конечно все понимаю, но стабильность постоянно вылазящих "боков" в Алле как нигде
Мои рефералки:
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:39
Re: Альфа-Банк
Тоже проблема с балансами.
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:42
Flamingo Сегодня у меня похожая ситуация: вчера на карте был остаток 13тыс, провожу сегодня покупку на 646грн, приходит остаток, что на карте 7тыс.грн. КАК???
Смотрю выписку: никаких проводок, но 5тыс. просто испарились за ночь в неизвестном направлении... Так что глюк у них глобальный.
И это уже не первый раз!!!
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:51
Вообще, вся эта тема дурно пахнет, т.к. проблема может быть гораздо глубже, а учитывая то, что в выписке ничего нет, то деньги списаны внутренней технической проводкой с корректировкой которая нигде не отражается. Банк таким образом может затыкать дыры на других счетах и генерить липовую отчетность по ним.
Уж не первые ли это звоночки недостаточной ликвидности?
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:57
Re: Альфа-Банк
мож то из-за меня? тут еще похоже баг в свою пользу нашёл ,в 0:00 проверю
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:02
Re: Альфа-Банк
тоже баланс "поплыл" - после пополнения стало меньше чем было до!
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:06
Re: Альфа-Банк
баланс на месте,мож и сюды корона добралась? Прочищу спиртом клавиатуру))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:13
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:15
Re: Альфа-Банк
конец феврабля? Подозреваю Изю
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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